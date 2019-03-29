Мнение. Rob Halford о самоубийствах: «Эта ужасная штука никуда не уходит. Но сейчас хотя бы вопрос обсуждается открыто»

Rob Halford поделился соображениями на тему, которая не дает покоя последние два года: отчего успешные музыканты умирают по собственной воле? «Нужно продолжать обсуждать проблему психического здоровья, — сказал он, — потому что мы продолжаем терять друзей, а затем слышим одну и ту же историю: «Все было отлично. Он был в порядке, отыграл замечательный концерт, попрощался до завтра и не вернулся уже никогда».

Конечно, ты не можешь представить, что у кого творится в душе, но каждый из нас может проявлять к близким больше любви и поддержки. А также следить за тревожными сигналами. В рок-мире, среди творческих людей эта ужасная, ужасная штука никуда не уходит. Но сейчас хотя бы тема обсуждается открыто, привлекает больше внимания. Раньше ж было как: «О, ты в депрессии? Надевай-ка ботинки и дуй отсюда!» Так нельзя. Людям надо пытаться помочь.

Каждый из нас борется с демонами по-своему. Что касается меня лично, то лучшим выбором был отказ от наркотиков и алкоголя 33 года назад. Потому как очень многие решения принимаются именно под действием этих веществ. Это лучшее, что я мог сделать для себя, хотя не могу сказать, что физический отказ немедленно сопровождался очищением ментальным. Даже сейчас я сражаюсь с собой. Ежедневно. Я выработал тактику, которая позволяет держаться, — ведь, знаете, если ты наркоман или алкаш, это из тебя никогда до конца не уходит. А я именно такой и есть.

И, считаю, не нужно себя обманывать, мол, бросив, ты излечиваешься навсегда. Это вранье. Ты с этим живешь, с этим борешься, ежедневно делаешь то, что должен. Но психически все еще очень трудно.

На ежедневном уровне всегда есть возможность сбросить напряжение в трудные дни. В Интернете. Просто написав кому-то сообщение, пообщавшись, спросив, как кто как живет. Поинтересовавшись о самочувствии ближнего. «Ты мне пару дней не звонил. Все ли хорошо?». Или написав e-mail. Что угодно. Будьте на связи с друзьями, поддерживайте контакты, заботьтесь друг о друге — и делайте все, что должны».

Думали ли вы когда-либо о самоубийстве? В молодости бывало

Да, пытался сделать это

Думаю постоянно

Никогда всерьез

Нет, не понимаю, считаю суицид слабостью

Нет, но уважаю выбор других результаты