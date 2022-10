Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»

Robert Fripp и Toyah Willcox продолжают свои забавные позитивно-дурацкие выпуски каверов Sunday Lunch, и на сегодня у них есть специальная серия Halloween Special. Надеюсь, она вас порадует с утра в понедельник!

Не так давно вышел документальный фильм о KING CRIMSON «In The Court Of The Crimson King», Fripp активно занимается промоцией и раздает интервью — а также признает, что далеко не все фэны серьезной, важной для всея рок-музыки группы понимают прикол дуэтов с женой.

«Когда начался локдаун, Toyah вручила мне тюлевую «балетную» юбку и пару своих черных колготок, а затем вытащила в сад и врубила «Лебединое озеро». Она считает, что исполнители несут ответственность за настроение слушателей и зрителей, за то, чтобы поднимать их жизненный дух в трудные времена. Уважаю ли этот подход? Безусловно, совершенным образом да.

Я могу представить, что переживали люди, запертые в своих апартаментах. Когда, например, умерла твоя мать, а ты даже не можешь посетить похороны. И, как говорит жена, если мы хоть кому-то помогли этими видео, если поддержали кого-то, кто нуждался в облегчении ежедневной рутины, то два года усилий прошли не напрасно.

Не уверен, конечно, что все это удовлетворяет изысканным вкусам и высоким эстетическим критериям, но у нашего мероприятия есть цель, и я с этой целью готов идти дальше. Могу ради нее взять в руки гитару и рок-н-ролльно взлабнуть тот или иной классический рифф. Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится? Это моя жизнь».

