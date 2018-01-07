Роб Хэлфорд: «Я не пил 32 года»

Не знаю, чем занимались вчера вы, а вот Rob Halford поделился важной и внушительной датой: 6 января исполнилось 32 года, как он завязал с алкоголем! За это, безусловно, стоит выпить порадоваться — ибо, как признавал сам маэстро, если б однажды он решительно не бросил, то до наших дней наверняка б не дожил. И не вышел бы у «пристов» новый клип «Lightning Strike».

К слову, новый альбом группы уже готов: он будет называться Firepower и появится в прокате 9 марта.

«Мы вернулись из тура с Redeemer Of Souls, немного передохнули и отправились в студию. Это второй альбом с гитаристом Ричи Фолкнером — и это его звездный час, — сказал Роб. — Когда мы делали Redeemer Of Souls, Ричи только пришел и лишь дебютировал как композитор. За прошедшие с тех пор годы и туры он успел набраться опыта и окрепнуть, что не могло не сказаться на Firepower».