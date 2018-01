Роб Хэлфорд: «Я не пил 32 года»

Abigor Höllenzwang (Chronicles Of Perdition)

Watain Trident Wolf Eclipse

Orphaned Land Unsung Prophets & Dead Messiahs

Portal ION

Black Label Society Grimmest Hits

Summoning With Doom We Come

Philip H. Anselmo & The Illegals Choosing Mental Illness As A Virtue

Monolithe Nebula Septem

Black Veil Brides Vale

Machine Head Catharsis

Hamferð Támsins Likam

Anvil Pounding The Pavement

Shining X - Varg Utan Flock

Mystic Prophecy Monuments Uncovered

Leaves' Eyes Sign Of The Dragonhead

Accu§er The Mastery

Tengger Cavalry Cian Bi

Heidevolk Vuur Van Verzet

Arkona Khram

Corrosion Of Conformity No Cross No Crown