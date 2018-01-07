Роб Хэлфорд: «Я не пил 32 года»

Не знаю, чем занимались вчера вы, а вот Rob Halford поделился важной и внушительной датой: 6 января исполнилось 32 года, как он завязал с алкоголем! За это, безусловно, стоит выпить порадоваться — ибо, как признавал сам маэстро, если б однажды он решительно не бросил, то до наших дней наверняка б не дожил. И не вышел бы у «пристов» новый клип «Lightning Strike».

Rob Halford Judas Priest К слову, новый альбом группы уже готов: он будет называться Firepower и появится в прокате 9 марта.

«Мы вернулись из тура с Redeemer Of Souls, немного передохнули и отправились в студию. Это второй альбом с гитаристом Ричи Фолкнером — и это его звездный час, — сказал Роб. — Когда мы делали Redeemer Of Souls, Ричи только пришел и лишь дебютировал как композитор. За прошедшие с тех пор годы и туры он успел набраться опыта и окрепнуть, что не могло не сказаться на Firepower».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 91

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Diamond 08.01.2018 в 00:11

    Я вот вчера выпил-таки вечером около ста грамм вискаря. Но за Роба рад — хоть с каким-то из грехов ему удалось завязать.

    А новая песня хороша! Ждем мощный альбом!

    >>>
  2. апиат глотт 08.01.2018 в 03:42

    Футболка прям крутая.

    >>>
  3. Nicodim 08.01.2018 в 06:30

    Отличная новая песня! С нетерпением жду альбом!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Порвать «днище». EORA, CHALLENGER DEEP, FULL LUNGS в Минске

Концертный сезон 2018 объявлен открытым! Так, придав туманной субботе флер истеричности, клуб "ili" посетила пост-хардкор/эмо/скримо братия в составе FULL LUNGS, CHALLENGER DEEP и EORA. (с) фото Siarhei "petrowitch" Hahulin

Close