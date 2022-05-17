James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»

На недавнем концерте в Бразилии James Hetfield — метал-звезда, рок-небожитель для миллионов людей, бодрый сценический бог — внезапно стал слишком… человеческим, что ли?

Отыграв «One», он внезапно сказал, что, собираясь на шоу, ощущал себя как-то не так.

«Должен сказать, мне было нехорошо. Чувствовал себя каким-то… беззащитным. В моей голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы продолжать играть хорошо, — всякая такая дурь, которую внушаю сам себе.

Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли. Просто обняли меня и уверили, что если мне станет трудно на сцене, они поддержат во всем. И честное слово, это значит для меня больше, чем что-либо на свете».

А потом (см. видео ниже) они снова все по-братски обнялись. Потому что «One» — не значит, что кто-то один. И что кто-то совсем одинок.

Ну а в целом… храните там Джеймса! И не позволяйте одолевать мрачным мыслям.

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