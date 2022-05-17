James Hetfield hug
17.05.2022

James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»

Блог

На недавнем концерте в Бразилии James Hetfield — метал-звезда, рок-небожитель для миллионов людей, бодрый сценический бог — внезапно стал слишком… человеческим, что ли?

Отыграв «One», он внезапно сказал, что, собираясь на шоу, ощущал себя как-то не так.

«Должен сказать, мне было нехорошо. Чувствовал себя каким-то… беззащитным. В моей голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы продолжать играть хорошо, — всякая такая дурь, которую внушаю сам себе.

Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли. Просто обняли меня и уверили, что если мне станет трудно на сцене, они поддержат во всем. И честное слово, это значит для меня больше, чем что-либо на свете».

А потом (см. видео ниже) они снова все по-братски обнялись. Потому что «One» — не значит, что кто-то один. И что кто-то совсем одинок.

Ну а в целом… храните там Джеймса! И не позволяйте одолевать мрачным мыслям.

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5 комментариев

  • СиРОЖА написал(а):

    Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли
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    Походу с Кирком поговорил,тот то вообще играть не умеет,и ничо,не парится)
    школоло,налетай

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  • Дружище Христос написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли
    ————————————
    Походу с Кирком поговорил,тот то вообще играть не умеет,и ничо,не парится)
    школоло,налетай
    Ты предсказуемый и несмешной

    >>>
  • Моран написал(а):

    Черт, это так смешно, у людей сотни миллионов долларов, а они какие то там одинокие, неуверенные в себе, старые. Щас достижения медицины таковы, что тебе за бабки пересадки все от доноров и перебьют все жидкости, и ты в 60 будешькак в 25, а этот глупый панк бухает как простой нищеброд.

    >>>
  • D написал(а):

    СиРОЖА Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
    Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли
    ————————————
    Походу с Кирком поговорил,тот то вообще играть не умеет,и ничо,не парится)
    школоло,налетай

    Умеет играть или «не умеет» не так важно, когда годами играешь заученные вещи.
    Он не поёт, а Хэтфилд ещё и поёт, учтите.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Виктор написал(а):

    Моран написал(а):
    а этот глупый панк бухает как простой нищеброд.


    я думаю он бухает совсем другой алкоголь, малость подороже ;) — на который у простого нищеброда и близко денег нет

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