James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»Блог
На недавнем концерте в Бразилии James Hetfield — метал-звезда, рок-небожитель для миллионов людей, бодрый сценический бог — внезапно стал слишком… человеческим, что ли?
Отыграв «One», он внезапно сказал, что, собираясь на шоу, ощущал себя как-то не так.
«Должен сказать, мне было нехорошо. Чувствовал себя каким-то… беззащитным. В моей голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы продолжать играть хорошо, — всякая такая дурь, которую внушаю сам себе.
Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли. Просто обняли меня и уверили, что если мне станет трудно на сцене, они поддержат во всем. И честное слово, это значит для меня больше, чем что-либо на свете».
А потом (см. видео ниже) они снова все по-братски обнялись. Потому что «One» — не значит, что кто-то один. И что кто-то совсем одинок.
Ну а в целом… храните там Джеймса! И не позволяйте одолевать мрачным мыслям.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 261
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James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»
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Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли
————————————
Походу с Кирком поговорил,тот то вообще играть не умеет,и ничо,не парится)
школоло,налетай
СиРОЖА написал(а):
Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли
————————————
Походу с Кирком поговорил,тот то вообще играть не умеет,и ничо,не парится)
школоло,налетай
Ты предсказуемый и несмешной
Черт, это так смешно, у людей сотни миллионов долларов, а они какие то там одинокие, неуверенные в себе, старые. Щас достижения медицины таковы, что тебе за бабки пересадки все от доноров и перебьют все жидкости, и ты в 60 будешькак в 25, а этот глупый панк бухает как простой нищеброд.
СиРОЖА Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Я поговорил с парнями (имеются в виду музыканты METALLICA — авт.), и они помогли
————————————
Походу с Кирком поговорил,тот то вообще играть не умеет,и ничо,не парится)
школоло,налетай
Умеет играть или «не умеет» не так важно, когда годами играешь заученные вещи.
Он не поёт, а Хэтфилд ещё и поёт, учтите.
Моран написал(а):
а этот глупый панк бухает как простой нищеброд.
я думаю он бухает совсем другой алкоголь, малость подороже ;) — на который у простого нищеброда и близко денег нет