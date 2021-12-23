Цитата. GOJIRA, Joseph Duplantier: «Нас, веганов, печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными»

Joseph Duplantier из GOJIRA, зоозащитник и экоактивист, рассказал, почему человечество столкнулось с ковидом. «Нас, веганов, страшно печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными. От того, что мы продолжаем их есть. Подумайте, откуда пришли вирусы: от цыплят, от бешеных коров и прочих… Ну и плюс все текущие ковид-эпизоды — снова-таки от поедания животных, которых мы есть не должны. Вот что я думаю. И я расстроен текущим положением дел. Не думаю, что причиной заговор, или, может быть, божья кара — происходящее является всего лишь следствием нашего поведения на этой планете. Ведете себя хреново — так получайте что получаете.

Можем ли мы изменить ситуацию? Сила в нас самих. Например, даже в тот момент, когда вы идете в магазин, на рынок, куда угодно, где берете еду, — даже в тот момент происходит некий выбор. Скажите, купите вы помидоры у местного фермера, который бьет свою жену, — или у того, кто ведет себя хорошо? Возьмете мясо у тех, кто хорошо обращается со своими животными, — или у тех, кто с ними жесток? Какого производителя вы поддержите? Опять же, купите продукты местного производства — или те, что были привезены с другого края Земли, на трех самолетах и двух пароходах?

Когда говоришь: «Я покупаю овощи, выращенные местными», многие ржут, типа, долбаный хипстер. Но на самом же деле — нет. Ты должен жрать «свою» пищу, продукцию локальных производителей! Уверен, что, живя в условной Мексике, у вас будет масса вариантов мексиканской еды. И так же в других странах — выбор всегда больше, чем вы думаете.

Вспоминайте об этом, когда, проживая в холодных странах, покупаете авокадо или банан, привезенный из дальних краев. Вы делаете выбор. Все начинается с вас. Сила — в вас, и в вашем кошельке в том числе. Сила в повседневных делах — например, выключаете ли вы воду сразу после того, как помоете руки. Поедете на велосипеде или машине, вне зависимости от того, есть деньги на бензин или нет. Это ваше дело, не дело чиновников, правительства или президента. Людям у власти все это не важно и не нужно — все, что их действительно волнует, это выберут их на очередной срок или нет. Пора б уже это понять — и осознать, кто что делает и за что отвечает».

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