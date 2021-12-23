Цитата. GOJIRA, Joseph Duplantier: «Нас, веганов, печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными»Блог
Joseph Duplantier из GOJIRA, зоозащитник и экоактивист, рассказал, почему человечество столкнулось с ковидом. «Нас, веганов, страшно печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными. От того, что мы продолжаем их есть. Подумайте, откуда пришли вирусы: от цыплят, от бешеных коров и прочих… Ну и плюс все текущие ковид-эпизоды — снова-таки от поедания животных, которых мы есть не должны. Вот что я думаю. И я расстроен текущим положением дел. Не думаю, что причиной заговор, или, может быть, божья кара — происходящее является всего лишь следствием нашего поведения на этой планете. Ведете себя хреново — так получайте что получаете.
Можем ли мы изменить ситуацию? Сила в нас самих. Например, даже в тот момент, когда вы идете в магазин, на рынок, куда угодно, где берете еду, — даже в тот момент происходит некий выбор. Скажите, купите вы помидоры у местного фермера, который бьет свою жену, — или у того, кто ведет себя хорошо? Возьмете мясо у тех, кто хорошо обращается со своими животными, — или у тех, кто с ними жесток? Какого производителя вы поддержите? Опять же, купите продукты местного производства — или те, что были привезены с другого края Земли, на трех самолетах и двух пароходах?
Когда говоришь: «Я покупаю овощи, выращенные местными», многие ржут, типа, долбаный хипстер. Но на самом же деле — нет. Ты должен жрать «свою» пищу, продукцию локальных производителей! Уверен, что, живя в условной Мексике, у вас будет масса вариантов мексиканской еды. И так же в других странах — выбор всегда больше, чем вы думаете.
Вспоминайте об этом, когда, проживая в холодных странах, покупаете авокадо или банан, привезенный из дальних краев. Вы делаете выбор. Все начинается с вас. Сила — в вас, и в вашем кошельке в том числе. Сила в повседневных делах — например, выключаете ли вы воду сразу после того, как помоете руки. Поедете на велосипеде или машине, вне зависимости от того, есть деньги на бензин или нет. Это ваше дело, не дело чиновников, правительства или президента. Людям у власти все это не важно и не нужно — все, что их действительно волнует, это выберут их на очередной срок или нет. Пора б уже это понять — и осознать, кто что делает и за что отвечает».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
Читайте также:
- Цитата. Peter Tägtgren: «Я живу вдали от людей, потому пока вакцинироваться не буду»
- Цитата. Ace Frehley о трагедии на фестивале Astroworld: «Сатанинский ритуал пошел не по сценарию!»
- Мнение. Dee Snider: «Если бы оказалось, что Микеланджело был педофилом, надо закрасить Сикстинскую капеллу?»
- GOJIRA о посыле альбома «Fortitude»: «Некоторые из нынешних школьников не могут точно сказать, существовал ли Гитлер, и подобные вещи обескураживают»
- Цитата. Kirk Hammett: «Я не верил в потенциал ‘Черного альбома’ и даже проиграл в споре свой Porsche 911 Carrera»
- Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
- Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»
- Цитата. Mike Shinoda, LINKIN PARK: «До того, как появился ню-метал, рок-сцена была слишком белой»
- Свежак дня: GOJIRA, ANAAL NATHRAKH, BLIND GUARDIAN, SOLSTAFIR
- MAGNUM: «Пошел на хер, вирус! Мы, люди 60 лет, готовы играть 3 месяца кряду, и вам советуем не бояться»
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. GOJIRA, Joseph Duplantier: «Нас, веганов, печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными»
-
Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом
-
Стоит послушать! Десятый (необычный) альбом CONVERGE «Bloodmoon: I»
-
Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000
-
Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий
-
Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MIST
-
Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)
-
Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, BETHLEHEM) о болезни: «Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни»
-
Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?
-
SABATON записали диск о войне, которая должна была покончить с войнами (но нет)
Комментарии
- Mazay: Мда…
- Merzbow: Такой же шиз как и другие типа Frost’а. У всех веганов заложен ген менторства?
- Gerber: Ну все, из бананы и мандарины будем из местного колхоза брать, ага)). Команда, конечно отличная, но в голове,…
- Дед Аким: Ой как хорошо Настины репортажи и публикации очень радуют!!! Мне кажется Насте надо работать не…
- Дед Аким: Одна из великих групп мира, независимо от стилей и жанров!!! Depeche Mode Выписка из Википедии: Depeche…
- p: бесподобный альбом!
- Александр: Блин а ведь идея проста но идеальна до безумия)) Вряд ли конечно именно эти парни стали первопроходцами,…
- Veles: Стал их слушать после концерта в Минске. Хорошо!
- труъ блэк митолист: дсбм это хуйна полниайшая, все в подборке лютые позеры!!!!!!претумали моду резать сибя, труъ этим…
- Дед Аким: На самом деле неприятно, нехороший поступок. Эрик легендарная личность, великий гитарист, есть гитаристы…
- Дед Аким: Тут можно сказать в двух вариантах: 1 — одна из лучших групп среди рока и метала, 2 — великая…
- Dmitriy: Dmitriy написал(а): Chelsea Moon Тьфу, Wolfe)))
- Dmitriy: Почему-то всегда недолюбливал Chelsea Moon, в отличие от Converge. Но альбом в библиотеку добавил. Сейчас…
Ну все, из бананы и мандарины будем из местного колхоза брать, ага)). Команда, конечно отличная, но в голове, что-то у него странноватое…
Такой же шиз как и другие типа Frost’а. У всех веганов заложен ген менторства?
Мда…