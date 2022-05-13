Dave Ingram, BENEDICTION: «Душевный кризис и депрессия накрывали меня годами»Блог
Смерть вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad разворошила музыкальный мир: видно, что он и правда был душой компании — и тем более странно и неожиданно его самоубийство. Один из самых личных и прочувствованных постов написал Dave Ingram из BENEDICTION.
«Я давно собирался это сделать, но все время откладывал — по личным причинам. Однако проснувшись с утра и узнав о чудовищно печальных новостях относительно смерти Тревора, не могу больше молчать. Trevor был по-настоящему классным парнем, и у него для меня всегда находилась пара теплых слов.
Нас покинул истинный джентльмен.
И хотя на настоящий момент официально не объявлена причина его смерти, музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, сообщив о трагедии, поделились телефоном горячей линии предотвращения суицидов. И мне показалось необходимым поговорить о проблемах психического здоровья — поскольку многие страдают в тишине.
Итак, персональная история. В 2000-м моя сестра Сара покончила с собой. Это было чудовищно. И потрясло меня на разных уровнях. Некоторые из них я осознал, некоторые ощутил и увидел, некоторые — нет. Душевный кризис и депрессия накрывали меня годами. Критического пика эти проблемы достигли в 2008 году, когда я тоже попытался совершить суицид, путем передозировки.
Но мне повезло. В тот самый день, в тот самый момент небольшое музыкальное произведение и строки песни заставили меня пожалеть о содеянном, и я отправился в больницу. (Всегда буду благодарен композитору произведения. Он в курсе.) И я вернулся на свет — чтобы продолжать отбиваться от черного облака депрессии. Окончательно победил ментальные проблемы лишь в 2021-м.
Как сказал раньше, мне повезло. Но было много людей, которые оказались не такими счастливчиками. И потому я решил вытащить все на публику. Не для того, чтобы показать свое белое пальто и бирочку Славного Парня, но с надеждой, что личная история поможет кому-нибудь — человеку, которого так же терзают душевные невзгоды. Всем вам говорю: ВЫ НЕ ОДНИ. Пожалуйста, поговорите с кем-нибудь. В конце концов, черт подери, поговорите со мной. Я непременно выслушаю, не отвернусь.
Кроме того, во всех странах есть специальные кризисные службы. Обратитесь. И главное, помните: вы не одиноки. Если есть специализированные организации психологической помощи внутри музыкальной сцены, дайте мне знать. Может быть, мы сумеем объединить усилия.
Trevor Strnad, R.I.P.»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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