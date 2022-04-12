Цитата. Dave Mustaine: «Я нассал на пол королевского сортира Белого Дома»

MEGADETH сейчас выступают с концертами, и предваряя тему «Holy Wars… The Punishment Due» на шоу в Аризоне, Дэйв Мастейн артикулировал странное. «Хочу, чтобы вы, ребята, знали: я жил в разные периоды в США и видел разные вещи. Но единственное, чем я горжусь больше всего в нашей стране, — это вы, ребята. То, как вы себя держите… как метал-сообщество.

Есть куча народа, которые выходят на публику и говорят всякие штуки, и за них становится стыдно. А я хочу сказать, что страшно горжусь, что представляю всех вас.

Когда я был в Белом Доме (в 1992 году Дэйв участвовал в кампании демократов «Rock The Vote» и посещал Белый Дом, — прим.авт.), то, например, гордился тем, что мог выйти, например, и сказать: «Да пошли вы нахер. Думаете, мы тупые? Мы не тупые». А еще я там пошел в королевский — ну или, бля, не знаю, как он называется правильно, — сортир Белого Дома и нассал на пол. Так было надо. Я должен был это сделать».

Не знаю, поняли ли вы что-нибудь и какие выводы сделали, но из последних новостей от MEGADETH также повеселило, что они вместе с THE HU едут в суппорте (!) американского тура группы FIVE FINGER DEATH PUNCH. Этакий подарок Дэйву на 61-летие. И повод рассказать прочие увлекательные истории.

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