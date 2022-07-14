Philip Anselmo Rex Brown
14.07.2022

PANTERA объявили о реюнион-туре

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Ну то есть такая себе PANTERA, конечно… По сути, Phil Anselmo и Rex Brown решили заработать копеечку, подняв оставшиеся архивы (чему больше никто не мешает) и продолжив делать то, что, по сути, Ансельмо делал и раньше. Но не так откровенно.

Anselmo, которого долгие годы спрашивали и даже упрашивали сделать официальный шаг, говорил: «Мне кажется, Рекс видит, что я играю с ILLEGALS, и ему это нравится. Я все это время поддерживал жизнь в наследии PANTERA, и для него это также хорошо.

И хотя полагаю, Рексу на настоящий момент достаточно того, что он делает, — сольные альбомы и это вот все, появись у нас возможность снова вместе оказаться на сцене, я б ухватился за нее обеими руками. Я его люблю как брата и не исключаю, что мы что-то замутим вместе».

Судя по тому, что список концертных дат 2023-го уже формируется (пока речь идет о США), сумма устроила обоих музыкантов — ну а фанаты… на то они и фанаты. С радостью отхватят даже такой «полупокерный» вариант.

Пошли ли б вы на концерт нынешней PANTERA?

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2 комментария

  • Шредов написал(а):

    Как фанат пантеры заявляю что это плевок в лицо всем, начиная от Риты заканчивая отцом Братьев Эбботт, этот героиный ушлепок решил заполнить карман на старость, видать иллигалы не кормят, а суперджоинт никому не нужен, вот и идет в вабанк. надеюсь вся затея провалится, а про наследие пантеры, ох. Наследия пантеры это ее музыка, которая будет вечна, а не попытки жидонсельмо заработать лишний рубль. Пошел он в очелло.

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  • DimaCar написал(а):

    Группа, конечно, легендарная и мне у них нравились два альбома.. но, это было так давно, одуреть можно — почти 30 лет назад! А на что они рассчитывают сейчас — уму непостижимо http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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