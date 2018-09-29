MARDUK запретили в Гватемале на государственном уровне

Еще один орден «За возмущение общественности» на боевых мундирах панцероносных MARDUK. На этот раз, правда, никаких подозрений в нацизме, — просто старые добрые христиане озадачились сатанинскими эскападами. Причем на самом высшем уровне.

11 октября коллектив собирался приехать с концертом в Гватемалу, — и этот вопрос (безусловно, наиважнейший в жизни страны) обсуждался в местном Конгрессе. Законодатели, выступившие с настоятельным пожеланием отменить шоу, мотивировали это «оскорблением морали христиан Гватемалы», «отсутствием связи с искусством» и «нападками на духовные семейные ценности». Что, конечно, немедля должно записать далекую Гватемалу в побратимы РБ и РФ. Хотя у нас никто голосований проводить и не думает.

Гватемальский же вопрос решился против концерта MARDUK со счетом 87 : 13. К примеру, оппозиционный политик Eva Monte Bac, выступившая против цензуры, обвинила коллег в лицемерии. Мол, мизогинистические тексты исполнителей реггетон и баллады про жизнь наркокартелей (вероятно, местный подвид шансона) почему-то дозволены, а сатанистам нельзя. Однако осталась в меньшинстве. Ибо без наркокартелей семейные скрепы Гватемалы рассохнутся, а без «мардуков» — навряд ли.