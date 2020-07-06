Архимандрит рецензирует новый сплит TAAKE и DEATHCULT: «Из темных расселин души, наполненных нечистотой, исходит смрад греха, похожий на запах трупа»Блог
Для ностальгирующих по старым недобрым скандинавским 90-м алкоголики-бласфемисты-буяны из TAAKE и DEATHCULT объединили усилия и записали ностальгический четырехпесенный сплит Jaertegn. Целиком он к прослушиванию пока недоступен, однако кавера на «Ravnajuv» DARKTHRONE и «Black Arts» BEHERIT не оставляют места намекам. Время черных кож и блестящих шипов среди горных
козлов массивов. Время разбрасывать камни. И звать архимандрита Рафаила оценить сатанинский ущерб.
Этого феерически одаренного священнослужителя из Грузии я когда-то уже цитировала, завистливо восхищаясь образностью и глубиной, что в его душе оставляют коварные спевы. Бородатый старикан, к слову, жив до сих пор — и до сих пор, сверкая божественным пером, посрамляет модернизм, либералов, Гарри Поттера и все, до чего в принципе способен добраться. Рок-музыку — с особым рвением. И прочувствованностью.
Вот что он мог бы написать о сплите TAAKE и DEATHCULT. (На самом деле Рафаилу что группа АРИЯ, что КОРОЛЬ И ШУТ, что MARDUK, что BON JOVI, что Юрий Лоза — зло не имеет ни стиля, ни жанра. Но после его пламенной речи так и хочется слушать блэк-метал 90-х.)
«Демонизм нашего времени нашел свое выражение в рок-музыке и тяжелом металле. Песням духа диавол противопоставил свои песни. Рок-музыка — это сгусток демонических страстей, это призыв к демону: «приди, и вселись в нас», это желание получить демоническую свободу от всякой нравственности и морали – свободу творить зло, свободу убивать, свободу предаваться самому дикому разврату. Это – мрачная радость надругательства над образом Божьим, живущем в человеке, радость умерщвления своего духа, радость богоборчества – повторение падения сатаны, радость иллюзорной свободы, которая кончается смертью духа и безумием души.
Есть определенная закономерность. Демонизм воплощается не только в физических преступлениях, но и в самом искусстве. Разрушительные силы требуют своего культа. Один из видов культа сатаны – это дикая какофония звуков музыки. Здесь человек, прежде всего, лишается благодати, то есть реального богообщения; дух уходит в себя, и его действия прекращаются: он не может жить в душе, которая добровольно сделала себя публичным домом или вертепом убийц. Страсти, возбужденные рок-музыкой, заливают гноем и грязью душу человека; мир демонов становится его миром.
Можно сказать, что на рок-концертах человек предает свою собственную душу, топчет ногами свой дух; он как бы внутренне произносит слова, противоположные клятве крещения: «Отрицаюсь от Христа, и сочетаюсь с сатаной и ангелами его». За черное наслаждение вседозволенности, за переживание безумия и смерти, за падение в бездну, которое воспринимается как полет, человек отдает небесное царство. Нужно долгое время покаяния, чтобы очистить душу от земной и метафизической грязи, чтобы вырваться из плена демонизированных звуков, которые оседают в эмоциональной памяти человека, чтобы усмирить свои набухшие и гиперболизированные от рока страсти, чтобы из руин восстановить свой дом, чтобы вернуть благодать, и реанимировать израненный, будто растерзанный зверями дух.
В душе человека есть область, лежащая глубже самосознания и мысленных фиксаций, которую не вполне точно называют подсознанием. Это — глубины, подобные пропастям человеческой души, где таятся его стремления и желания, где оформляются его мысли и слова, где суммируются все те впечатления, которые он получает на протяжении жизни. И там звуки рок-музыки поселяются как темные демонические призраки, там они прячутся как взрывчатый материал, который через страсти вырывается в область сознания человека, опаляет его ум и парализует волю. Из темных расселин души, наполненных нечистотой, исходит смрад греха, похожий на запах трупа, который не дает возможности благодати найти место в человеческом сердце».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 318
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Архимандрит рецензирует новый сплит TAAKE и DEATHCULT: «Из темных расселин души, наполненных нечистотой, исходит смрад греха, похожий на запах трупа»
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само то муЗЛО для угарной трю-метал вечеринки
«Рок-музыка это сгусток демонических страстей, это призыв к демону, это желание получить демоническую свободу от всякой нравственности и морали – свободу, творить зло, свободу убивать, свободу, предаваться самому дикому разврату. Это – мрачная радость надругательства над образом Божьим…. Один из видов культа сатаны – это дикая какофония звуков музыки. Страсти, возбужденные рок-музыкой, заливают гноем и грязью душу человека; мир демонов становится его миром» СИЛЬНО СКАЗАНОА ЭТОТ АРХИМАНДРИТ РАЗБИРАЕТСЯ В ТЕМЕhttp://hramvp.ru/?p=2796
ЯВНО САМ СКРЫТЫЙ МЕТАЛЛИСТ
Всё правильно сказал.
«The end of the times? We’ve been in the end-times for decades and decades and decades. And the end of the world came years ago, people just haven’t woken up to it yet.
All that’s gonna happened in the end of it’s just what you’re seeing: just decay, collapse everywhere; getting worse and worse.
Carnal corporation or the return of Christ? No.»
https://www.youtube.com/watch?v=Cqmh4gGar4U