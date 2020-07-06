Архимандрит рецензирует новый сплит TAAKE и DEATHCULT: «Из темных расселин души, наполненных нечистотой, исходит смрад греха, похожий на запах трупа»

Для ностальгирующих по старым недобрым скандинавским 90-м алкоголики-бласфемисты-буяны из TAAKE и DEATHCULT объединили усилия и записали ностальгический четырехпесенный сплит Jaertegn. Целиком он к прослушиванию пока недоступен, однако кавера на «Ravnajuv» DARKTHRONE и «Black Arts» BEHERIT не оставляют места намекам. Время черных кож и блестящих шипов среди горных козлов массивов. Время разбрасывать камни. И звать архимандрита Рафаила оценить сатанинский ущерб.

Этого феерически одаренного священнослужителя из Грузии я когда-то уже цитировала, завистливо восхищаясь образностью и глубиной, что в его душе оставляют коварные спевы. Бородатый старикан, к слову, жив до сих пор — и до сих пор, сверкая божественным пером, посрамляет модернизм, либералов, Гарри Поттера и все, до чего в принципе способен добраться. Рок-музыку — с особым рвением. И прочувствованностью.

Вот что он мог бы написать о сплите TAAKE и DEATHCULT. (На самом деле Рафаилу что группа АРИЯ, что КОРОЛЬ И ШУТ, что MARDUK, что BON JOVI, что Юрий Лоза — зло не имеет ни стиля, ни жанра. Но после его пламенной речи так и хочется слушать блэк-метал 90-х.)

«Демонизм нашего времени нашел свое выражение в рок-музыке и тяжелом металле. Песням духа диавол противопоставил свои песни. Рок-музыка — это сгусток демонических страстей, это призыв к демону: «приди, и вселись в нас», это желание получить демоническую свободу от всякой нравственности и морали – свободу творить зло, свободу убивать, свободу предаваться самому дикому разврату. Это – мрачная радость надругательства над образом Божьим, живущем в человеке, радость умерщвления своего духа, радость богоборчества – повторение падения сатаны, радость иллюзорной свободы, которая кончается смертью духа и безумием души.

Есть определенная закономерность. Демонизм воплощается не только в физических преступлениях, но и в самом искусстве. Разрушительные силы требуют своего культа. Один из видов культа сатаны – это дикая какофония звуков музыки. Здесь человек, прежде всего, лишается благодати, то есть реального богообщения; дух уходит в себя, и его действия прекращаются: он не может жить в душе, которая добровольно сделала себя публичным домом или вертепом убийц. Страсти, возбужденные рок-музыкой, заливают гноем и грязью душу человека; мир демонов становится его миром.

Можно сказать, что на рок-концертах человек предает свою собственную душу, топчет ногами свой дух; он как бы внутренне произносит слова, противоположные клятве крещения: «Отрицаюсь от Христа, и сочетаюсь с сатаной и ангелами его». За черное наслаждение вседозволенности, за переживание безумия и смерти, за падение в бездну, которое воспринимается как полет, человек отдает небесное царство. Нужно долгое время покаяния, чтобы очистить душу от земной и метафизической грязи, чтобы вырваться из плена демонизированных звуков, которые оседают в эмоциональной памяти человека, чтобы усмирить свои набухшие и гиперболизированные от рока страсти, чтобы из руин восстановить свой дом, чтобы вернуть благодать, и реанимировать израненный, будто растерзанный зверями дух.

В душе человека есть область, лежащая глубже самосознания и мысленных фиксаций, которую не вполне точно называют подсознанием. Это — глубины, подобные пропастям человеческой души, где таятся его стремления и желания, где оформляются его мысли и слова, где суммируются все те впечатления, которые он получает на протяжении жизни. И там звуки рок-музыки поселяются как темные демонические призраки, там они прячутся как взрывчатый материал, который через страсти вырывается в область сознания человека, опаляет его ум и парализует волю. Из темных расселин души, наполненных нечистотой, исходит смрад греха, похожий на запах трупа, который не дает возможности благодати найти место в человеческом сердце».

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://edgedcircleproductions.bandcamp.com/album/jaertegn" >Jaertegn by Taake / Deathcult</a>

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