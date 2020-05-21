21.05.2020

Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll об излечении от коронавируса: «Я правда верю, что меня спасла высшая сила»

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47-летний драммер DEATH ANGEL Will Carroll пострадал от ковидных последствий евротура «The Bay Strikes Back 2020» больше всего: музыкант две недели провел в больнице на ИВЛ — врачи ввели его в искусственную кому и особых чудес не ждали. По словам медиков, Уилл был уже на пределе… но все-таки выжил и очухался. Как он сам теперь считает, не без вмешательства высших сил.

«Я проснулся в больничной кровати, перемотанный трубками, и первым делом спросил медсестру: «Это что, все еще ад?» Но она не ответила.

Нет, не поймите неправильно. Я не то чтобы внезапно стал неким «просветленным», не так. Я не стану упоенно цитировать Писание и ходить в церковь по воскресеньям. Мне по-прежнему нравится «злая» музыка, кинофильмы, искусство и литература. Но опыт, который я перенес во время болезни, был настолько пугающим, что я правда верю: спасла высшая сила. Сила, которую я пока полностью не осознал.

Верю, что помогли массовые молитвы и большое количество позитивной энергии от людей со всего мира — они сыграли в выздоровлении большую роль. До нынешнего кошмара я даже не думал, что такое работает. А теперь точно знаю, что за свою жизнь стоит благодарить не Сатану. Образы, что я видел, были устрашающими, и они останутся со мной до конца дней.

Не бойтесь: я не буду погружаться в «божественность» слишком сильно. Продолжу слушать сатанинский метал, любить DEICIDE и прочих. Но в личной жизни, после всего, через что я прошел, я больше не думаю, что Дьявол — крутой парень».

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7 комментариев

  • Nikolas_666 написал(а):

    Его конечно можно понять. Кома, галлюцинации , чуть не помер как говорится. Но херь несёт полнейшую,жаль. Молитвы, Сатана, Яхве спас его….

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  • sopor666 написал(а):

    Ещё один слился , в христианскую выгребную яму. Тот случай когда ,уж лучше умереть…http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

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  • Алексей написал(а):

    Тот случай, когда комментаторам лучше промолчать

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  • Nikolas_666 написал(а):

    Алексей написал(а):
    Тот случай, когда комментаторам лучше промолчать
    Ну так промолчи. Зачем пишешь ?

    >>>
  • sopor666 написал(а):

    Алексей написал(а):
    Тот случай, когда комментаторам лучше промолчать
    чего молчать то? Не умер же…http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Nikolas_666 написал(а):

    sopor666 написал(а):
    Алексей написал(а):
    Тот случай, когда комментаторам лучше промолчать
    чего молчать то? Не умер же…
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Bronco написал(а):

    Давайте поговорим с вами после комы.

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