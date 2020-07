Nicko McBrain из IRON MAIDEN об обретении бога: «Я узнал о болезни Брюса и сидел в самолете, страдая от жестокого похмелья. В тот момент я помолился»

Сегодня в нашей любимой рубрике «я играю про The Number Of The Beast, но упоролся по христианству» — барабанщик IRON MAIDEN Nicko McBrain! «Когда ставишь во главу угла Иисуса, это меняет твою жизнь, — поведал он давеча в интервью TVMaldita. — В 90-х, когда я уверовал, я не бросил пить. Я все так же продолжал веселиться. А потом, помнится, узнал о болезни Брюса и сидел в самолете, страдая от жестокого похмелья. Честно, в тот момент я помолился и сказал: «Дорогой Господь, обещаю, я больше не пью». С тех пор прошло пять лет и два месяца. И я не пью.

…Будучи ребенком, я рос в христианском окружении, ходил в воскресную школу. Позже начал взрослеть, дичать, становиться менее управляемым. И религия перестала играть важную роль в жизни. В конце же 90-х, году этак в 98-м моя жена уверовала. И стала постоянно читать библию. По сути, она меня и позвала сходить в церковь. Я согласился, почему нет.

Итак, настало воскресное утро, я еще спал, а жена начала собираться. Не будила, просто думала про себя — интересно, мол, пойдет ли он на самом деле сегодня? И знаете… случилось, словно бог сказал мне: «Вставай. Пора. Хватит». Так что я понял, что это важно.

Мы пошли в небольшую церквушку, и не могу сказать, чтобы я сильно проникся. Там все время говорили о пожертвованиях, финансировании миссионерской работы и так далее. Сама церемония также не зацепила.

В общем, в следующий раз мы пошли в другую церковь, которая называлась Spanish River church. Там была часовня. И играла группа. Феноменально играла! Я никогда ранее не бывал в церкви, где бы звучала современная рок-музыка. А тут ребята играли, фантастически красиво — я замер, стоял и слушал. Потом пришел пастор и начал церемонию с молитвы. В какой-то момент он произнес: «Попросите бога войти в вашу жизнь. Прямо на том месте, где вы стоите. Позовите Христа и отдайте ему свое сердце». Я тогда стоял с закрытыми глазами — и, клянусь, бог и Иисус словно толкнули меня, я стал двигаться вперед, как будто под воздействием внешней силы. Онемел, не чувствовал в тот момент вообще ничего. Только качался и думал: «Я же не пьян. И не с бодуна». Так я ощутил его присутствие. И именно тогда впустил Иисуса в сердце».

Количество просмотров: 70