История одной жуткой обложки: BRUJERIA «Matando Güeros». «В Германии ее запретили в шесть утра, как только увидели»Блог
Дебютник BRUJERIA Matando Güeros был издан Roadrunner Records в 1993 году. И даже в те травоядные, не обремененные кэнселлингом времена все с ним сразу пошло не так… Начиная с названия («Убивая белых») и заканчивая обложкой, фотку для которой вокалист Juan Brujo случайно заметил в желтом мексиканском шок-издании «¡Alarma!». «Я зашел в алкомагазин, и там лежали эти журнальчики. Взял один — и такой: мать честная! Сраная башка!»
«Купил журнал, пришел к ребятам и говорю: «Это будет у нас на обложке». Все сразу согласились. Так что мы позвонили в Мексику, в редакцию, и попросили разрешения.
Как ни странно, лейбл тоже был не против. Хотя я их предупреждал. Дело, мол, говорю, жуткое. Наклейте хотя бы стикер. «Не, — говорят, — там же на испанском, всем насрать».
А потом мне позвонили в шесть утра. В Германии альбом уже запретили, как только увидели. Поднялся великий ахтунг, мол, как так можно, засудим вас и прочее бла-бла-бла.
Дальше дело пошло еще хуже: ребята перевели название альбома. И повалило еще больше угроз. А ведь, блин, для Мексики это очень ироничное, смешное название — и мы вообще не планировали, что дебют уйдет дальше Мексики. Получилось же так, что первым получателем новинки стала Германия, они просто взбеленились и стали крыть на чем свет стоит. Пошли вы, мол, все к херам вместе с Roadrunner. Мы вернем все релизы этого уродского лейбла. И в будущем, как только увидим слово «Roadrunner», сразу в топку: высылаем обратно. И так будет во всем мире.
В общем… наш дебютник сработал. Обратил на себя внимание. И мы, по понятным причинам, не были против.
Со временем все стороны поостыли, договорились, обложку закрыли черной пленкой и даже оставили пластинку в магазинах. А также не стали отсылать обратно другие релизы. Так что, в принципе, хэппи-энд».
Неплохо история закончилась и для головы: пацана BRUJERIA назвали «Coco Loco», и он в разных видах до сих пор кочует по артворку и афишам команды. В музыкальной экстремальной посмертности.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 180
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4 комментария
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История одной жуткой обложки: BRUJERIA «Matando Güeros». «В Германии ее запретили в шесть утра, как только увидели»
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Комментарии
juris:
Merzbow:
пытался найти этот журнал, но увы, даже на интернет шопах типа abebooks его нет. Алярму Brujeria неоднократно использовала. Для Machetazos например. Этот же журнал и Impetigo использ�…
Писюн с глазами:
Никогда не понимал эту группу. Звучит, как какая-то куклямакля.…
HNKNTNH:
Интересно было прочитать! Регулярно раньше гонял этот альбом, был пиратский диск с этой обложкой, но не знал как переводится альбом. Вообще мне группа нравилась, ос�…
Дед Аким:
Марина Кравец — звезда Камеди Клаб, но мало людей знают — у неё Лапочки реально голос хороший, она может умеет и любит петь,не всё песни ей соответствуют, но вот с Brainsto…
Дед Аким:
Группа классная, а Мариночка ещё лучше, получилось великолепно
https://youtu.be/UXRdQuq9Jzw?si=gPukPcIVbtGxuJz…
Дед Аким:
Только Юлечка
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Дед Аким:
А вот эта красавица еще лучше (хотя казалось бы лучше некуда) BEYOND THE BLACK — Live Graspop 2022 (Full Concert in HD and with Timestamps)
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Дед Аким:
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Дед Аким:
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Дед Аким:
Люблю рок и метал, но Дима Колдун исключение, Дима шикарен. Побольше бы таких на эстраде, а не пидоров — Киркоровы — Басковы — Лазаревы…
Jean-Jacques Huyac:
Тварь написал(а):
Был подкаст 3 недели назад, где они, вместе с Ваном Уильямсом, рассказывали про новый проект.
Шепарда там не было и, если я правильно понимаю, У…
Тварь:
Был подкаст 3 недели назад, где они, вместе с Ваном Уильямсом, рассказывали про новый проект.
Шепарда там не было и, если я правильно понимаю, Уильмс с ним тоже не то, �…
Интересно было прочитать! Регулярно раньше гонял этот альбом, был пиратский диск с этой обложкой, но не знал как переводится альбом. Вообще мне группа нравилась, особенно альбом Brujerizmo заслушан до дыр! Только всегда группу назвал Бруджериа, так лучше звучит чем Брухериа А вообще хорошая идея для цикла статьей — истории культовых обложек!
Никогда не понимал эту группу. Звучит, как какая-то куклямакля.
пытался найти этот журнал, но увы, даже на интернет шопах типа abebooks его нет. Алярму Brujeria неоднократно использовала. Для Machetazos например. Этот же журнал и Impetigo использовали для Faceless tape.
время охренительных «рождественских» историй