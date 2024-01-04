История одной жуткой обложки: BRUJERIA «Matando Güeros». «В Германии ее запретили в шесть утра, как только увидели»

Дебютник BRUJERIA Matando Güeros был издан Roadrunner Records в 1993 году. И даже в те травоядные, не обремененные кэнселлингом времена все с ним сразу пошло не так… Начиная с названия («Убивая белых») и заканчивая обложкой, фотку для которой вокалист Juan Brujo случайно заметил в желтом мексиканском шок-издании «¡Alarma!». «Я зашел в алкомагазин, и там лежали эти журнальчики. Взял один — и такой: мать честная! Сраная башка!»

«Купил журнал, пришел к ребятам и говорю: «Это будет у нас на обложке». Все сразу согласились. Так что мы позвонили в Мексику, в редакцию, и попросили разрешения.

Как ни странно, лейбл тоже был не против. Хотя я их предупреждал. Дело, мол, говорю, жуткое. Наклейте хотя бы стикер. «Не, — говорят, — там же на испанском, всем насрать».

А потом мне позвонили в шесть утра. В Германии альбом уже запретили, как только увидели. Поднялся великий ахтунг, мол, как так можно, засудим вас и прочее бла-бла-бла.

Дальше дело пошло еще хуже: ребята перевели название альбома. И повалило еще больше угроз. А ведь, блин, для Мексики это очень ироничное, смешное название — и мы вообще не планировали, что дебют уйдет дальше Мексики. Получилось же так, что первым получателем новинки стала Германия, они просто взбеленились и стали крыть на чем свет стоит. Пошли вы, мол, все к херам вместе с Roadrunner. Мы вернем все релизы этого уродского лейбла. И в будущем, как только увидим слово «Roadrunner», сразу в топку: высылаем обратно. И так будет во всем мире.

В общем… наш дебютник сработал. Обратил на себя внимание. И мы, по понятным причинам, не были против.

Со временем все стороны поостыли, договорились, обложку закрыли черной пленкой и даже оставили пластинку в магазинах. А также не стали отсылать обратно другие релизы. Так что, в принципе, хэппи-энд».

Неплохо история закончилась и для головы: пацана BRUJERIA назвали «Coco Loco», и он в разных видах до сих пор кочует по артворку и афишам команды. В музыкальной экстремальной посмертности.

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