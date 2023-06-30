Свежак: сингл MARDUK «Blood Of The Funeral»Новинки и новости
Пускай заголовок «Кровь похорон» звучит странно, MARDUK в новом-старом составе Daniel Rostén / Morgan Hakansson / Devo Andersson / Simon Schilling выложили первый сингл будущего альбома Memento Mori — и он во всех отношениях чумовой.
Как отметил мистер Rostén, будущий релиз — «это одновременно смелый рывок вперед, продуманный шаг в сторону и задумчивый взгляд назад». Но что говорить, сейчас сами поймете.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 67
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Комментарии
Ad Noctum:
Достойно, достойно. Местами напоминает World Funeral. Похоже, Мортус растолковал Моргану, что чума, сатана и средневековье продаются лучше, чем танчики и фашисты. Funeral Mist т…
Shape Of Despair:
zzz:
Merzbow написал(а):
Вижу AOR’а- сразу статью на lurkmore вспоминаю. Там и добавить нечего.
А ещё была такая в vk группа- самые уёбищные обложки в металле. И IA- естественно …
Юрий:
USSR:
Не судите да не судимы будите, столько дерьма каждый из вас написал! Не думали что он старается ради фанатов? У него много идей которые нужно успеть воплотить, много …
Дед Аким:
Какая Настенька красивая, интервью очень понравилось, прям цитаты: музыка для овец — это же Юрий Лоза : что такое изменить жене понятно — вот что такое изменить родин�…
DAR:
Alehandro de Nebobreo:
Послушал разок-другой… Первоначально, конечно, мнение хорошее, но это скорее от того, что я в целом люблю подобный стиль… Однако по факту, работа более чем средняя (…
Виктор:
Juris:
Anastasiya:
guitarchitect написал(а):
Вот только на фон действительно нужно было так громко саундтрек подмешивать? Я сперва подумал, что они сами его на фоне включили. ))) Только в…
japanesegutcake:
D написал(а):
Другой Александр Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
D написал(а):
Орг Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда …
коллапес:
называть такое металом я бы стреманулся конечно.
типичный поп-рок в антураже. А уж когда начинают хаерами трясти, так вообще стыдно становится.
ну и вишенка на торт…
Достойно, достойно. Местами напоминает World Funeral. Похоже, Мортус растолковал Моргану, что чума, сатана и средневековье продаются лучше, чем танчики и фашисты. Funeral Mist тащит.