marduk memento mori
30.06.2023

Свежак: сингл MARDUK «Blood Of The Funeral»

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Пускай заголовок «Кровь похорон» звучит странно, MARDUK в новом-старом составе Daniel Rostén / Morgan Hakansson / Devo Andersson / Simon Schilling выложили первый сингл будущего альбома Memento Mori — и он во всех отношениях чумовой.

Как отметил мистер Rostén, будущий релиз — «это одновременно смелый рывок вперед, продуманный шаг в сторону и задумчивый взгляд назад». Но что говорить, сейчас сами поймете.

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Достойно, достойно. Местами напоминает World Funeral. Похоже, Мортус растолковал Моргану, что чума, сатана и средневековье продаются лучше, чем танчики и фашисты. Funeral Mist тащит.

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