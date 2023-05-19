marduk nazi salute
19.05.2023

MARDUK выгнали басиста за зигу

Блог

Басист MARDUK Joel Lindholm, пребывавший в группе с 2020 года, решил проверить, как быстро сработает культура отмены. Ну или я не знаю, что он там себе решил, — но на прошедшем в прошлые выходные в Лондоне фестивале Incineration он зиганул. Это попало на видео — ну и финал очевиден. Пришлось на последующие шоу срочно вызывать сатану старину Devo Andersson.

«После ряда непозволительных сценических выходок упоротого алкоголем Джоела место басиста в группе освободилось. Наш давний друг и экс-басист Дево согласился вернуться в команду на временной основе, так что случившееся вряд ли скажется на будущих выступлениях».

Joel Lindholm

на вид приличный человек

На настоящий момент Джоел числится в полуживой группе IN AETERNUM. Ну и, в принципе, уже может проситься на басуху куда-нибудь в разбитной NSBM-легион. Или на крайняк к Канье Уэсту. В мире трезвого, правильного и конформистского блэка место ему определенно заказано.

…Ну а это — лучший комментарий к вышеприведенному посту MARDUK в фб (вообще много смешных комментов, рекомендую почитать).

Joel Lindholm marduk fired

Количество просмотров: 983

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7 комментариев

  • Писюн c глазами написал(а):

    Думаю, первопричина тут не в политических или иных убеждениях, а в указанной «упоротости бухлом». Я тоже, когда бухал, всякую дичь творил, благо на сцену меня особо никто не пускал)

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  • Merzbow написал(а):

    Может получится неплохое трио из зиговавших.
    Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
    Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(

    >>>
  • Билл Зебуб написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Может получится неплохое трио из зиговавших.
    Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
    Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
    Сэт? Так он же еврей был

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Чёт в этот раз они долго с новым альбомом тянут. Уже 5 лет почти — самый длинный перерыв.

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Билл Зебуб написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Может получится неплохое трио из зиговавших.
    Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
    Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
    Сэт? Так он же еврей был
    Ему этот вопрос задали как то. Он сказал, что наполовину англичанин, наполовину ирландец.

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Билл Зебуб написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Может получится неплохое трио из зиговавших.
    Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
    Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
    Сэт? Так он же еврей был
    Ему этот вопрос задали как то. Он сказал, что наполовину англичанин, наполовину ирландец.

    Хулиганство и провокации — это прекрасно. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif

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  • Чорны написал(а):

    Кто видел новый Обе Твари?

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