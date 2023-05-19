MARDUK выгнали басиста за зигуБлог
Басист MARDUK Joel Lindholm, пребывавший в группе с 2020 года, решил проверить, как быстро сработает культура отмены. Ну или я не знаю, что он там себе решил, — но на прошедшем в прошлые выходные в Лондоне фестивале Incineration он зиганул. Это попало на видео — ну и финал очевиден. Пришлось на последующие шоу срочно вызывать
сатану старину Devo Andersson.
«После ряда непозволительных сценических выходок упоротого алкоголем Джоела место басиста в группе освободилось. Наш давний друг и экс-басист Дево согласился вернуться в команду на временной основе, так что случившееся вряд ли скажется на будущих выступлениях».
На настоящий момент Джоел числится в полуживой группе IN AETERNUM. Ну и, в принципе, уже может проситься на басуху куда-нибудь в разбитной NSBM-легион. Или на крайняк к Канье Уэсту. В мире трезвого, правильного и конформистского блэка место ему определенно заказано.
…Ну а это — лучший комментарий к вышеприведенному посту MARDUK в фб (вообще много смешных комментов, рекомендую почитать).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 983
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7 комментариев
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MARDUK выгнали басиста за зигу
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Комментарии
Чорны:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Билл Зебуб написал(а):
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зи…
Merzbow:
Билл Зебуб написал(а):
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он…
Чорны:
Другой Александр:
Видеоряд к клипу из старого шведского фильма Häxan. 101 год ему уже.…
Чорны:
Другой Александр:
Чёт в этот раз они долго с новым альбомом тянут. Уже 5 лет почти — самый длинный перерыв.…
Николай Викторович:
Слушайте все подписчики одни сожалеют вторые пишут мол это пиздеж я отвечу так: ищите и читайте зарубежные источники которые пишут из первых уст такие как: «Rolling Stones…
Билл Зебуб:
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
Сэт? Так он же …
Merzbow:
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(…
Писюн c глазами:
Думаю, первопричина тут не в политических или иных убеждениях, а в указанной «упоротости бухлом». Я тоже, когда бухал, всякую дичь творил, благо на сцену меня особо ни…
Чорны:
Ни при чем.
Согласен.
Сорян.
А эта тема понравилась.
Вокал очень хорош.…
Sonne:
Чорны написал(а):
Слышали новую тему Dying Fetus?
Допустим. А при чём тут?…
Думаю, первопричина тут не в политических или иных убеждениях, а в указанной «упоротости бухлом». Я тоже, когда бухал, всякую дичь творил, благо на сцену меня особо никто не пускал)
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
Сэт? Так он же еврей был
Чёт в этот раз они долго с новым альбомом тянут. Уже 5 лет почти — самый длинный перерыв.
Билл Зебуб написал(а):
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
Сэт? Так он же еврей был
Ему этот вопрос задали как то. Он сказал, что наполовину англичанин, наполовину ирландец.
Merzbow написал(а):
Билл Зебуб написал(а):
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт Путнам изрядно зиговал, но увы, он умер(
Сэт? Так он же еврей был
Ему этот вопрос задали как то. Он сказал, что наполовину англичанин, наполовину ирландец.
Хулиганство и провокации — это прекрасно.
Кто видел новый Обе Твари?