MARDUK выгнали басиста за зигу

Басист MARDUK Joel Lindholm, пребывавший в группе с 2020 года, решил проверить, как быстро сработает культура отмены. Ну или я не знаю, что он там себе решил, — но на прошедшем в прошлые выходные в Лондоне фестивале Incineration он зиганул. Это попало на видео — ну и финал очевиден. Пришлось на последующие шоу срочно вызывать сатану старину Devo Andersson.

«После ряда непозволительных сценических выходок упоротого алкоголем Джоела место басиста в группе освободилось. Наш давний друг и экс-басист Дево согласился вернуться в команду на временной основе, так что случившееся вряд ли скажется на будущих выступлениях».

На настоящий момент Джоел числится в полуживой группе IN AETERNUM. Ну и, в принципе, уже может проситься на басуху куда-нибудь в разбитной NSBM-легион. Или на крайняк к Канье Уэсту. В мире трезвого, правильного и конформистского блэка место ему определенно заказано.

…Ну а это — лучший комментарий к вышеприведенному посту MARDUK в фб (вообще много смешных комментов, рекомендую почитать).

Количество просмотров: 983

7 комментариев