PANTERA выгнали с немецких фестивалей. «Многократно повторял нацистские жесты и кричал расистские слоганы»Блог
Как в классическом анекдоте, где «сидит Гоголь на дереве, дрочит и всех на х#й посылает!», дурацкая выходка Фила Ансельмо, которую в 2016-м уже обсудили, обсосали и осудили даже те, кто раньше ни о нем, ни о PANTERA и слышать не слышал, к 2023-му обросла новыми деталями. И очередной приступ кэнселлинга случился в Германии.
Как и в случае многих фестов США и интернационально, в этом году новая PANTERA была заявлена к выступлению на крупнейших фестивалях страны Rock Im Park и Rock Am Ring. Чем страшно возмутились немецкие «зеленые».
Так, Réka Lörincz, представительница движения Greens against racism and right-wing extremism, отправилась в городской совет города Нюрнберга с возмущением, мол, кого вы вообще сюда опять тащите??? (У Нюрнберга, кто немного знаком с историей, в прошлом была особая атмосфера в плане наци-культов.) В числе прочего она отметила, что
Гоголь Фил «многократно повторял нацистские жесты и выкрикивал расистские слоганы», что в контексте выступления PANTERA на площадке города может быть расценено как «инсценировка и репродукция расистской и бесчеловечной идеологии».
..Стоит ли, разбив лицо фэйспалмом, добавлять, что PANTERA в Германии больше не ждут?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 151
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PANTERA выгнали с немецких фестивалей. «Многократно повторял нацистские жесты и кричал расистские слоганы»
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Комментарии
Pnh:
Витольд:
Анастасия видимо в Крыму не была ни разу после 2014 года. Поэтому и пишет такую ахинею! А ребята из группы оказались адекватными! Молодцы! …
Глаза нормальные:
Молот написал(а):
Реально оказались просто коммерческими флюгерами. Вата заплатила, сабатоны спели. И об Украине молчок, сколько бы их ни спрашивали
Может п…
Молот:
Реально оказались просто коммерческими флюгерами. Вата заплатила, сабатоны спели. И об Украине молчок, сколько бы их ни спрашивали…
Александр:
Сука чо за сюр происходит
P.S. Меняю Диркшнайдера на Ансельмо, пусть приезжает в Россию, будем бухать и хуесосить всякую толерантную петушню…
7:
Anti-Poser написал(а):
Петушиная группа
Батя твой петушиный…
Informer:
Я тут залез в интернет, оказывается, этих Одесс немало, есть в Бразилии, в Канаде, и — по большей части — в США. Что сказать, довольно забавно.…
Ad Noctum:
Sargnir написал(а):
Квортон и его Bathory
В случае с Квортоном всегда можно притвориться, что «Twilight» — это последний альбом Bathory, «потому что нет аутро».…
Sargnir:
Денис написал(а):
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Т…
Дед Аким:
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Дед Аким:
Тут есть два варианта, первый вариант мне совсем не нравится — я никчемный дешевый имбецил, который ничего в музыке не понимает…
Денис:
«так, в принципе, группа давно играет-поет одно и то же» — видимо автор хотел подколоть, но в принципе описал 80% мейнстримовых метал-групп…
Дед Аким:
Группа классная, не знаю играет ли у них до сих пор Томми Йоханссон — шикарный гитарист и вокалист — каверы почти на всех великих переделал и исполнил некоторые лучш…
Сука чо за сюр происходит
P.S. Меняю Диркшнайдера на Ансельмо, пусть приезжает в Россию, будем бухать и хуесосить всякую толерантную петушню