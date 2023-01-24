PANTERA выгнали с немецких фестивалей. «Многократно повторял нацистские жесты и кричал расистские слоганы»

Как в классическом анекдоте, где «сидит Гоголь на дереве, дрочит и всех на х#й посылает!», дурацкая выходка Фила Ансельмо, которую в 2016-м уже обсудили, обсосали и осудили даже те, кто раньше ни о нем, ни о PANTERA и слышать не слышал, к 2023-му обросла новыми деталями. И очередной приступ кэнселлинга случился в Германии.

Как и в случае многих фестов США и интернационально, в этом году новая PANTERA была заявлена к выступлению на крупнейших фестивалях страны Rock Im Park и Rock Am Ring. Чем страшно возмутились немецкие «зеленые».

Так, Réka Lörincz, представительница движения Greens against racism and right-wing extremism, отправилась в городской совет города Нюрнберга с возмущением, мол, кого вы вообще сюда опять тащите??? (У Нюрнберга, кто немного знаком с историей, в прошлом была особая атмосфера в плане наци-культов.) В числе прочего она отметила, что Гоголь Фил «многократно повторял нацистские жесты и выкрикивал расистские слоганы», что в контексте выступления PANTERA на площадке города может быть расценено как «инсценировка и репродукция расистской и бесчеловечной идеологии».

..Стоит ли, разбив лицо фэйспалмом, добавлять, что PANTERA в Германии больше не ждут?

Количество просмотров: 151