MARDUK нарываются? 22 июня выходит альбом «Viktoria»

Несмотря на то и дело возникающие неприятности, MARDUK не только гнут свою милитаристскую линию, но и не упускают возможности толсто потроллить всех, кто, навострив ушки и рыльца, ждет, на чем группа споткнется, чтобы развернув антифа-знамена, запретить очередной их концерт. 22 июня выходит альбом под названием Viktoria, и пару дней назад в эфирах появилось лирик-видео «Werwolf», представляющее команду с олдскульно-крастово-панкушной стороны.

Похоже, все, кто (как я) ждал продолжения стилистического курса, который «мардуки» держали в 2009-2012, могут этот альбом пропускать. Ну или нет. Решайте сами.