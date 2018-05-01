MARDUK нарываются? 22 июня выходит альбом «Viktoria»

Несмотря на то и дело возникающие неприятности, MARDUK не только гнут свою милитаристскую линию, но и не упускают возможности толсто потроллить всех, кто, навострив ушки и рыльца, ждет, на чем группа споткнется, чтобы развернув антифа-знамена, запретить очередной их концерт. 22 июня выходит альбом под названием Viktoria, и пару дней назад в эфирах появилось лирик-видео «Werwolf», представляющее команду с олдскульно-крастово-панкушной стороны.
Похоже, все, кто (как я) ждал продолжения стилистического курса, который «мардуки» держали в 2009-2012, могут этот альбом пропускать. Ну или нет. Решайте сами.
Из комментариев ютуба
..Крутой стафф. Это надо было выпускать 1-го апреля!
..Похоже на старый BATHORY. Назад, к корням
..Все плачутся, потому что это нечто «другое». Как будто группа обязана ради вашего удовольствия переписывать и выпускать старые песни. Где нет прогресса, нет творца. А они творцы. Чистая мизантропическая тьма. Hails.
..«Rom 5.12» был эволюцией, «Sepent Sermon» также. А это еще одна вариация на тему «Panzer Division Marduk» (который я считаю крутым блэк-метал альбомом).
..Ну даже не знаю насчет этой темы…
..Напомнило Destroyer 666.
..Даже Marduk иногда катятся с горы.
..Чудовищая лирика.
..Исключительно просто и скучно.
..Мне нравится панковский оттенок, но тема слабая.
..Слишком рано делать выводы.
..А мне нравится трек. Он воинственный, хаотичный и традиционный. С хорошей историей. И временами здесь есть даже бластбиты! Не понимаю, откуда к нему столько ненависти.
Так бывает, когда нет вдохновения, но есть контракт с Nuclear Blast.
Вещь напоминает Дарктрон, но вряд ли это плохо. Как сказано в вышеприведенной цитате — «..Слишком рано делать выводы». Мардук никогда не подводил, даже когда это не нравилось.