MARDUK нарываются? 22 июня выходит альбом «Viktoria»

Несмотря на то и дело возникающие неприятности, MARDUK не только гнут свою милитаристскую линию, но и не упускают возможности толсто потроллить всех, кто, навострив ушки и рыльца, ждет, на чем группа споткнется, чтобы развернув антифа-знамена, запретить очередной их концерт. 22 июня выходит альбом под названием Viktoria, и пару дней назад в эфирах появилось лирик-видео «Werwolf», представляющее команду с олдскульно-крастово-панкушной стороны.

Похоже, все, кто (как я) ждал продолжения стилистического курса, который «мардуки» держали в 2009-2012, могут этот альбом пропускать. Ну или нет. Решайте сами.

Из комментариев ютуба

..Крутой стафф. Это надо было выпускать 1-го апреля!

..Похоже на старый BATHORY. Назад, к корням

..Все плачутся, потому что это нечто «другое». Как будто группа обязана ради вашего удовольствия переписывать и выпускать старые песни. Где нет прогресса, нет творца. А они творцы. Чистая мизантропическая тьма. Hails.﻿

..«Rom 5.12» был эволюцией, «Sepent Sermon» также. А это еще одна вариация на тему «Panzer Division Marduk» (который я считаю крутым блэк-метал альбомом).﻿

..Ну даже не знаю насчет этой темы…

..Напомнило Destroyer 666﻿.

..Даже Marduk иногда катятся с горы.

..Чудовищая лирика.

..Исключительно просто и скучно.

..Мне нравится панковский оттенок, но тема слабая.

..Слишком рано делать выводы.

..А мне нравится трек. Он воинственный, хаотичный и традиционный. С хорошей историей. И временами здесь есть даже бластбиты! Не понимаю, откуда к нему столько ненависти.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Кэп 02.05.2018 в 10:41

    Так бывает, когда нет вдохновения, но есть контракт с Nuclear Blast.

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  2. Grymza 02.05.2018 в 11:04

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  3. Артём 02.05.2018 в 20:37

    Вещь напоминает Дарктрон, но вряд ли это плохо. Как сказано в вышеприведенной цитате — «..Слишком рано делать выводы». Мардук никогда не подводил, даже когда это не нравилось.

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