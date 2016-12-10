Концерт SABATON в Минске. Третий смертельный

Редкая метал-группа, приезжая в Минск в третий раз, собирает полный зал. Причем по нарастающей. Если первый визит SABATON c ALESTORM и STEELWING — еще в «Реактор» — сегодня уже мало кто помнит (да и мало кто был), то второй, прошлогодний, состоялся уже с серьезным размахом, аншлагом и задором. Хотя и вызвал ряд нареканий: звук был не очень, а постоянно меняющийся набор гитаристов, по мнению некоторых посетителей шоу, несколько «не тянул».
Третий же заранее обещал стать ударным: народу набился почти полный «Репаблик»; в ожидании шведов многие успели качественно накидаться пивком; плотненько утрамбованный танцпол раскачивался, гудел и, сжимая ребра первых рядов, готовился как следует попотеть. Еще чуть-чуть — и появится, наверное, самая востребованная хэви-метал бригада из нулевых. Со всем своим арсеналом боевых хитов и залпами рифленого позитива.
Музыканты, прибывшие в Беларусь после питерского концерта, успели навестить минский офис Wargaming: ну а что, это ведь тоже вроде как милитари. Значит, по теме. Значит, надо посмотреть, откуда в виртуальный мир выдвигаются танковые дивизии. Вечером же их ждала собственная битва, да не одна: Фермопилы, Визна, Сталинград, Курск, Сирояма — и, как закономерный финал, «Primo Victoria», во славу героев и ветеранов всех времен и народов. От топота ног на танцполе, помеченного шведским флагом, в районе Кунцевщины было зафиксировано маленькое землетрясение.
Плясали все: парни и девушки в россыпи маек с логотипами хэви-метал команд; девушки и детишки, раскачивающиеся на плечах своих спутников; солидная публика, сытно откушавшая за столиками на втором этаже; ряженые мужички — кто гусаром, кто закамуфлированным военным, кто алкоголиком. Хоровое пение, лес рук и оглушительные вопли. А также фирменные, запомнившиеся еще с прошлого раза речевки: «Са-ба-тон!!! За-и-бист!!!»
Не меняющийся ни прикидом, ни прической Йоаким, усугубляя ощущение дежавю, разыгрывал мини-сценки со своими гитаристами, говорил кому-то из них «засранец», пускал в зал зажигательные спичи и удивлялся энтузиазму минской «крэйзи»-публики. Как будто никуда и не уходили, честное слово. Только звук в этот раз был значительно лучше. Да и к музыкантам претензий уже никаких.
Вообще, на мой взгляд, закаленная и отполированная турами по всему свету, SABATON стала образцово-показательной хэви-метал командой. Они хитовы и продуктивны. У них своя серьезная фишка в текстах. Запоминающийся имидж. И — главное! — адреналиновые, искрометные, оглушительно-энергичные шоу, эмоционально насыщенные и проходящие на запредельном уровне самоотдачи. Взаимной.
Парни, которые дают нон-стопом десятки и сотни концертов, выскакивают на сцену, бодрые и светящиеся, с праздничным видом, как будто бы сегодняшний вечер — редчайший эксклюзив, новогодний презент и подарок судьбы; как будто бы об этой встрече они мечтали годами — и вот, наконец, изголодавшиеся и счастливые, получили свой неслыханный шанс. Взмахивая своими идеальными гривами, гитаристы улыбаются, запиливая «Ghost Division». Они усмехаются, рассекают по сцене и немного кривляются, возносясь на позитивной волне, которая, словно рассеченная жила, пульсирует в течение полутора часов напролет. SABATON — это прежде всего позитив! А еще здоровый перфекционизм и упорство, с которым шведы из года в год утрамбовывают свои позиции на хэви-метал вершине.
..Кстати, недавно Joakim Brodén занял пятое место в чешском песенном конкурсе «Český slavík» («Чешский соловей»). Как будто бы ему мало просто метала. Ну или бурлит в нем чешская кровь. А может, и в принципе кровь бурлит — и чем больше, чем активней, чем интенсивней, тем лучше. В Минск SABATON приехали с позицией «пленных не брать». И снова отбыли с победой. Это было… убедительно! И, как неоднократно сегодня звучало в «Репаблике», с настроением уровня «За-и-бист». Приезжайте через годик еще!..
ЗЫ. Фоторепортаж смотрим здесь!
Блин, для меня это был самый странный концерт последних нескольких лет. Началось все с выхода из дома, когда я … ладно, это не интересно. Потом, купив пивка на заправке я подивился полному отсуствию людей в «елках». От слова совсем. Народ, это что было? Далее, на кассе не принимали карточку, пришлось идти на мероприятие бесплатно. Затем Репаблик подтвердил свою репутацию полного днища — разливное темное на баре внизу кончилось еще до начала концерта, а, блин, «Коронет» по 7 рублей это даже не знаю как назвать. Даже жлобство тут не подходит. Схожу в январе на Dark Tranquility и забуду про ентот клуб как страшный сон.
Собственно сам концерт — сет лист состоял из песен практически полностью знакомых, но не сказал бы что так уж и вперло. Просто неплохой концерт, без всяких там «вау!».Предыдущий раз было намного веселее.
В моем случае получилось мероприятие для галочки, типа я там был, ну и все.
Или повезло с правой половиной публики, или действительно народ угорал и отрывался без всяческих модных перепихонов. Порадовало весьма, можно было нормально послушать музыку и посмотреть шоу.
Слышал, что звук «не очень». Все больше одолевает навязчивое желание познать «очень» звук. Подозреваю, что такой звук дает только ламповый винил, питающийся от собственной ламповой электростанции через ламповые провода на специальных подставках :)
Никогда не слушал, особо не слышал этих ребят, не фанат направления, но они смогли зацепить своей харизмой и энергией на сцене.
Клуб радикально решил проблему очередей на баре — тут палка о двух концах. По старому опыту сразу взял несколько бутылок, но оказалось, что напрасно — очереди не было.
По звуку все было в кои то веки охренительно!)
Вон Васе из Клиодны от Бродена чуток внимания досталось)) с рукой-тo, ххахах)
Говно ватное