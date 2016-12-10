Концерт SABATON в Минске. Третий смертельный

Редкая метал-группа, приезжая в Минск в третий раз, собирает полный зал. Причем по нарастающей. Если первый визит SABATON c ALESTORM и STEELWING — еще в «Реактор» — сегодня уже мало кто помнит (да и мало кто был), то второй, прошлогодний, состоялся уже с серьезным размахом, аншлагом и задором. Хотя и вызвал ряд нареканий: звук был не очень, а постоянно меняющийся набор гитаристов, по мнению некоторых посетителей шоу, несколько «не тянул».

Третий же заранее обещал стать ударным: народу набился почти полный «Репаблик»; в ожидании шведов многие успели качественно накидаться пивком; плотненько утрамбованный танцпол раскачивался, гудел и, сжимая ребра первых рядов, готовился как следует попотеть. Еще чуть-чуть — и появится, наверное, самая востребованная хэви-метал бригада из нулевых. Со всем своим арсеналом боевых хитов и залпами рифленого позитива.

Музыканты, прибывшие в Беларусь после питерского концерта, успели навестить минский офис Wargaming: ну а что, это ведь тоже вроде как милитари. Значит, по теме. Значит, надо посмотреть, откуда в виртуальный мир выдвигаются танковые дивизии. Вечером же их ждала собственная битва, да не одна: Фермопилы, Визна, Сталинград, Курск, Сирояма — и, как закономерный финал, «Primo Victoria», во славу героев и ветеранов всех времен и народов. От топота ног на танцполе, помеченного шведским флагом, в районе Кунцевщины было зафиксировано маленькое землетрясение.

Плясали все: парни и девушки в россыпи маек с логотипами хэви-метал команд; девушки и детишки, раскачивающиеся на плечах своих спутников; солидная публика, сытно откушавшая за столиками на втором этаже; ряженые мужички — кто гусаром, кто закамуфлированным военным, кто алкоголиком. Хоровое пение, лес рук и оглушительные вопли. А также фирменные, запомнившиеся еще с прошлого раза речевки: «Са-ба-тон!!! За-и-бист!!!»

Не меняющийся ни прикидом, ни прической Йоаким, усугубляя ощущение дежавю, разыгрывал мини-сценки со своими гитаристами, говорил кому-то из них «засранец», пускал в зал зажигательные спичи и удивлялся энтузиазму минской «крэйзи»-публики. Как будто никуда и не уходили, честное слово. Только звук в этот раз был значительно лучше. Да и к музыкантам претензий уже никаких.

Вообще, на мой взгляд, закаленная и отполированная турами по всему свету, SABATON стала образцово-показательной хэви-метал командой. Они хитовы и продуктивны. У них своя серьезная фишка в текстах. Запоминающийся имидж. И — главное! — адреналиновые, искрометные, оглушительно-энергичные шоу, эмоционально насыщенные и проходящие на запредельном уровне самоотдачи. Взаимной.

Парни, которые дают нон-стопом десятки и сотни концертов, выскакивают на сцену, бодрые и светящиеся, с праздничным видом, как будто бы сегодняшний вечер — редчайший эксклюзив, новогодний презент и подарок судьбы; как будто бы об этой встрече они мечтали годами — и вот, наконец, изголодавшиеся и счастливые, получили свой неслыханный шанс. Взмахивая своими идеальными гривами, гитаристы улыбаются, запиливая «Ghost Division». Они усмехаются, рассекают по сцене и немного кривляются, возносясь на позитивной волне, которая, словно рассеченная жила, пульсирует в течение полутора часов напролет. SABATON — это прежде всего позитив! А еще здоровый перфекционизм и упорство, с которым шведы из года в год утрамбовывают свои позиции на хэви-метал вершине.

..Кстати, недавно Joakim Brodén занял пятое место в чешском песенном конкурсе «Český slavík» («Чешский соловей»). Как будто бы ему мало просто метала. Ну или бурлит в нем чешская кровь. А может, и в принципе кровь бурлит — и чем больше, чем активней, чем интенсивней, тем лучше. В Минск SABATON приехали с позицией «пленных не брать». И снова отбыли с победой. Это было… убедительно! И, как неоднократно сегодня звучало в «Репаблике», с настроением уровня «За-и-бист». Приезжайте через годик еще!..

ЗЫ. Фоторепортаж смотрим здесь!