Фото: SABATON в Минске

SABATON
54 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о концерте тут.
54 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о концерте тут.
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Теги: Sabaton, обзоры концертов
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Редкая метал-группа, приезжая в Минск в третий раз, собирает полный зал. Причем по нарастающей. Если первый визит SABATON c ALESTORM и STEELWING - еще в "Реактор" - сегодня уже мало кто помнит...
Дьявол, это самые зае…е концертные фото, шо я видел в своей жизни! Петрович рулит неимоверно. Впрочем, как и АС — дзякуй за зу суперную реляцию с концерта!