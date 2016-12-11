Фото: SABATON в Минске

SABATON

SABATON

54 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о концерте тут.

, рубрика(и): Sabaton Фото

Количество просмотров: 1 620

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Комментарии

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  1. АМэн 21.12.2016 в 22:25

    Дьявол, это самые зае…е концертные фото, шо я видел в своей жизни! Петрович рулит неимоверно. Впрочем, как и АС — дзякуй за зу суперную реляцию с концерта!

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