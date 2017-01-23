Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»

(Mikael Stanne, 13 января 2017)

Еще день простоять да ночь продержаться — и буквально в субботу в минском «Репаблике» снова можно будет увидеть неповторимых DARK TRANQUILLITY, впечатления от концертов которых в первый час после шоу обычно получается выражать только восхищенными междометиями. Так что сходите сами — и мне не придется в репортаже описывать то, что описать невозможно. Готовясь, собираясь, настраиваясь, на прошлой неделе удалось поговорить с вокалистом коллектива Микаэлем Станне — и этот лучезарный швед в общении оказался не менее эмоциональным, открытым и энергичным, чем во время живых выступлений.

Начну, пожалуй, с комплиментов Atoma: как, вероятно, вам говорили уже не раз и не два, это великолепный альбом, а в голосовании за бест-оф второго полугодия на моем сайте он, к примеру, стал первым, обогнав новинку METALLICA. Если люди так полагают, то это все-таки уровень!

Вау! Спасибо большое, приятно! На самом деле, альбом действительно получил огромное количество позитивных оценок по всему миру. Значит, страдали над ним мы не зря. Причем говоря «страдали», я именно это и имею в виду: Atoma давался нам мучительно, это были долгие месяцы бесконечной борьбы с собой и с другими – по сути, процесс работы над релизом занял более полутора лет. Очень-очень напряженно, трудно и долго. Через сомнения, депрессии и стрессы. Тем не менее, мы счастливы, довольны и горды тем, как все получилось в итоге — а положительные отзывы воспринимаем как залуженную награду. Мы это сделали. Да!

Говоришь, «борьба с собой». С чем она связана?

Многие вещи становятся труднее с годами. Ты стареешь, меняются приоритеты, отношение к каким-то вещам… да и банально сил становится меньше. Вот и начинается: я устал, я не хочу ехать в тур, я нужен семье… вот это вот все.

Большим ударом для DARK TRANQUILLITY был уход Мартина: это случилось внезапно, и возникло ощущение, будто наше маленькое, сплоченное, складывавшееся годами сообщество начало внезапно разваливаться. Как, что, почему??? И если он потерял мотивацию заниматься группой, которой отдал 25 лет своей жизни, то может, и с нами уже что-то не так? Может, мы куда-то не туда повернули? Может, что-то начали делать неправильно? Эти вопросы, сомнения, они есть всегда – а с годами, когда начинаешь подводить некоторые… ммм… жизненные итоги, дело только усугубляется. Насчет Мартина… что ж, все группы рано или поздно проходят через это: один из основателей-столпов, ключевая фигура внезапно выпадает из колоды. Однако в нашей истории подобное случилось впервые, и в немалой степени всех дезориентировало. Хотя и, как показал опыт Atoma, в итоге перемены пошли только к лучшему.

А сам ты ни разу не просыпался с мыслью: все, мол, хватит с меня, ухожу?..

Нет. Всерьез никогда об этом не думал. Бывали, конечно, минуты слабости, и усталости, и разочарования — но дурные времена рано или поздно заканчиваются, а любовь к своему делу остается. Так что я просто переживаю внутренние конфликты – и иду дальше. Возможно, никакой другой дороги я уже и не знаю: мы все начали играть метал в 15-16 лет, и с тех пор был пройден огромный путь, огромный кусок жизни, лучшие ее годы. Так что даже в самые мрачные и темные минуты я ни разу не решался даже думать об уходе из музыки.

Какие песни нового альбома лучше всего звучат вживую, как думаешь?

Мы уже выступали с Atoma в Америке, и, кажется, все темы (а мы играли шесть песен альбома) прокатили отлично. Если же говорить о моих личных фаворитах, то, наверное, выделю «Forward Momentum» — она эмоционально насыщенная, непростая для исполнения… и, в общем, ее играть и петь интересно. Отличная вещь, я считаю.

Да! И клип шикарный.

Согласен. Режиссировал видео Harri Haataja, а снимал Vesa Ranta – драммер THE MAN-EATING TREE и некогда SENTENCED. Он наш давний друг, а также крутой фотограф, человек с тонким вкусом и изящным чувством прекрасного. Предложил свои услуги сам – и я, не мешкая, согласился: этот парень снял потрясающие клипы для SWALLOW THE SUN и SÓLSTAFIR, он просто талантище! Сюжет мы придумывали все вместе – и его лейтмотивом, согласно, теме песни, стало движение вперед, в будущее; безжалостный процесс эволюции и смены поколений. О том, что, выпадая из гонки, ты остаешься на обочине жизни.

Насколько я знаю, Atoma номинирован на Swedish Grammis Awards – составив в «хардрок/метал» категории конкуренцию релизам Maximalism AMARANTHE, Popestar GHOST, Battles IN FLAMES и Mariner CULT OF LUNA с Julie Christmas. Вам это лестно?

Ну, для нас это не в первый раз, но лестно, конечно. Всегда приятно, когда твою работу замечают и хвалят. Когда твои заслуги признают в родной стране. Это важно. Но, с другой стороны, меня больше радует не столько даже факт номинации и сама церемония, сколько перспектива круто потусить по ее итогам! Отличная компания, крутая вечеринка – совершенно без разницы, кто выиграет номинацию!..

Видела вас в прошлом году на чешском фестивале Brutal Assault. Группу заперли на мелкую третью сцену, на так сказать, задворки для начинающих артистов. Не было ли вам унизительно подобное положение вещей? Все-таки команда статуса и уровня DT должна быть в числе хэдов на главных сценах.



На самом деле, имело место некоторое взаимонепонимание, сбой в коммуникации. Наш букинг-агент, подписываясь на фестиваль, чего-то недопонял — и мы, получив уведомление об этой дате, понятия не имели, что едем не на одну из главных сцен. Узнали об этом уже по прибытию. И организаторы такие: черт, так вышло, так получилось, мы не хотели… и все такое. Но менять что-либо было уже поздно. По итогам… ну, шоу, мне кажется, удалось, да и вообще провели время на фесте зачетно. Но было не то чтобы даже как-то обидно, а… странно. Надеюсь, наш агент впредь будет внимательнее.

К выступлению вопросов ноль – хотя особенности площадки и не позволили насладиться им в полной мере. Кстати, пока катаетесь по концертам и турам, вы песни сочиняете? Или только в интимных домашних условиях?

Нет, мы никогда не пишем песни в туре. Просто там другие требования, другие задачи, другие нюансы. Шоу – это шоу, и ты должен сосредоточиться на том, чтобы отыграть свой сет на сто процентов. Во время концертных трасс ты ориентирован на исполнение – а создание возможно только в спокойствии дома.

Слушая вашу музыку, побывав на нескольких концертах DARK TRANQUILLITY, почитав ваши интервью, получаешь стойкое ощущение, что в группе собрались упрямые перфекционисты. Поэтому уровень ожиданий со стороны публики также возрастает из года в год – и, кажется, вы уже просто не можете позволить себе слабину. Ни в чем. Это не давит?



Еще как давит! Конечно. Это грандиозный прессинг – но, честно говоря, я бы напрягся, если б мы перестали его ощущать. Это бы значило, что с нами что-то не так. Мы всегда, постоянно стремимся к совершенству, абсолютно любой ценой и средствами. Перед каждым концертом я чертовски волнуюсь, например. Чтобы все прошло гладко и на высоком уровне. Если что-то – даже не по нашей вине – ломается, выпадает из идеального порядка вещей, это становится чуть ли не катастрофой. Поэтому в следующий раз ты проверяешь и перепроверяешь каждую мелочь по сотне раз, стараясь исключить любые возможные неблагоприятные факторы.

Безусловно, в процессе шоу, когда чувствуешь, что волна пошла, публика подзарядилась и все идет хорошо, потихоньку расслабляешься, начинаешь получать удовольствие и ощущать эйфорический прилив. Потом, когда все заканчивается, выдыхаешь. Идешь веселиться. Затем пытаться поспать. И поутру все по новой. Со сном у меня проблемы, кстати, давно: нервное напряжение и неравномерность графика жизни дают о себе знать. Честно говоря, даже когда приезжаешь домой и пытаешься нормализовать свое состояние, легче уже особенно и не становится.

Тем не менее… не то чтобы публика, я и сам не позволяю себе понижать планку стандартов. Напротив, для нас она поднимается все выше, в том числе и относительно материала альбомов. Мы всегда приходим в студию с намерением записать свой лучший релиз… и до сих пор ни разу не были готовы признать, что это уже получилось. До лучшего нам еще далеко.

Anders Iwers теперь числится постоянным участником группы. Означает ли это, что вы его окончательно украли у TIAMAT?



Да! (Смеется.) Ну то есть не совсем так, конечно. Мы не старались его переманить – однако дело обстоит так, что в настоящий момент в TIAMAT ничего не происходит, и, в общем, я рад, что приоритеты Андерса переместились на сторону DARK TRANQUILLITY. Ничего не имею против «тиаматов», я лично обожаю эту команду, но… блин, я так рад, что он теперь с нами! Мы с ним лучшие друзья едва ли не с детства. Ну и музыкант он, конечно, крутейший.

Говоря о концертной статистике, чаще всего вы играете песню «The Wonders At Your Feet». Почему именно она?



Так получилось! (Смеется.) На самом деле, это довольно простая, цепкая, запоминающаяся песня, мощная и одновременно очень мелодичная. В живом исполнении она всегда заходит отменно.

А еще знаешь, с ней у меня связано яркое воспоминание. Летом двухтысячного, примерно за месяц до официального выпуска альбома, мы выступали на одном из крупных европейских фестивалей. И решили начать свой сет с этой песни – впервые показать ее публике и посмотреть, что из этого получится. И вот выходим мы на сцену. Огромная площадка, перед нами порядка 25 тысяч человек. Я нервничаю и трясусь. Очень ответственный момент, и важно не налажать, и понимаешь, что тема еще не обкатана, и все такое… короче, очень беспокойно на душе. Иду, в общем, едва живой – и тут вижу, что на подходе к сцене стоит Роб Хэлфорд! Блин! Сам долбаный Хэлфорд! И говорит такой: «Привет, парни, хочу на вас посмотреть». Ей-богу, я чуть не свалился в обморок. (Смеется.) В общем, такого стресса во время концерта не испытывал, наверное, никогда. Но сыграли мы в итоге ударно. Все было круто. Волнительно, но круто. Так что «The Wonders At Your Feet» теперь в своем роде наша песня «на удачу», с хорошей live-кармой.



Вспоминая ушедший 2016 год, многие до сих пор занимаются подведением его итогов. Каким был год для тебя?



Кошмарным! Вот честно, не вру, одним из худших за долгое время. Начнем с того, что за 2016-й умерло много знаменитостей, в том числе людей, на творчестве которых я рос. Это фрустрирует всякий раз – и, читая новости об очередном ушедшем в легенды, волей-неволей начинаешь задумываться о собственной смертности.

Кроме того, расстраивали общественно-политические новости: в 2016-м мир столкнулся с миграционном кризисом, и здесь, в Швеции, его последствия ощущаются достаточно сильно. Просто на уровне межчеловеческого взаимодействия: теперь в нашем обществе нормально быть нетолерантным, нормально выказывать какие-то расистские взгляды, нормально чувствовать вражду по отношению к тем, кто выглядит не как ты. Это, я считаю, ужасно. Общество здесь как будто наэлектризовалось, сильно политизировалось, стало беспокойным и тревожным. Причем особенно печально слышать какую-то резкую политическую пропаганду со стороны людей, с которыми раньше общался, которых считал нормальными, адекватными, «своими». И вот теперь, на волне связанных с мигрантами волнений, выясняется, что не так-то они уже и нормальны…

Все это очень грустно. Начинаешь разочаровываться в людях. И думать: если такая маленькая и незначительная страна как Швеция успела столь сильно накалиться, ощериться под влиянием политиков за считанный год, к чему же движется этот мир?.. Потом… что еще в 2016-м? Как и многие, я следил за американскими выборами, и тоже крайне разочарован и самим процессом, и его результатами. Дурацкий был, жуткий год, что и говорить.

Для меня же лично… тоже было непросто. Трудно ощущать радость жизни, когда сидишь запертым в четырех стенах в течение семи с гаком месяцев, сочиняя песни, — без света солнца, в перманентном унынии и агрессивно-депрессивном состоянии. Но! Были и свои проблески света. Мы выпустили Atoma, и он получился замечательным. Мы прорулили свой самый успешный тур по Америке. В 2016-м вышла куча грандиозных альбомов (у тех же, к примеру, TESTAMENT, SUBROSA, OPETH, MONO – да и многих других!). В общем, закончу тираду на позитивной ноте. (Смеется.) Хотя год, повторюсь, в целом вышел говняным.



Какие песни в дискографии DT считаешь наиболее личными?

Мммм… вероятно, «What Only You Know» и «State Of Trust». Причем обе были написаны в самые мерзкие периоды моей жизни, когда я был несчастен, зол, потерян и подавлен. Мои, к слову, любимые состояния для творчества; именно в такие дни, в таком настроении творится лучше всего: музыка для меня всегда была и остается наилучшим выходом для негативных эмоций. Ты мучаешься, страдаешь, гневаешься – и тут садишься за компьютер… пишешь пару часов кряду… и, глядишь, попускает. За это я обожаю дэз-метал, с его интенсивностью, сильными, жесткими эмоциями. И я беспредельно счастлив иметь под рукой такое мощное средство для выражения собственных чувств. А когда исполняю эти вещи на концертах, то, вспоминая истории их создания, начинаю ощущать себя почти счастливым: гляди, мол, как со временем все успокоилось, уладилось, ты все пережил, и все теперь хорошо. Песни, появившиеся по итогам каких-то конкретных историй и переживаний, я воспринимаю как своего рода «временны́е капсулы»: возвращаясь к ним на концертах, ты как бы проматываешь собственную историю.

Что ж, жду — не дождусь, когда услышу вас снова в Минске. Все ваши истории!



Конечно! Здорово будет приехать к вам снова. Мы нечасто бываем в Беларуси, и от этого встреча еще более волнительна.

А помнишь, на первом концерте у нас на песне «The Mundane And The Magic» вышла девушка и почти идеально спела женские вокальные партии?



Да! Помню! Надеюсь, она будет и в этот раз: я всегда рад, если в зале находится кто-то, кто готов помочь нам в этом вопросе. То есть необязательно, конечно, мы будем играть эту песню, но… В общем, хорошо, когда в зале есть подходящие девушки. Ну и вообще… приходите все! До скорой встречи, Минск, мы с нетерпением ждем возможности сыграть для вас снова!..