Фото: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL

Фото: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COILФото
Текстовый репортаж тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 39
Читайте также:
- Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт
- Репортаж: BLACK SATELLITE, ILL NINO, DEVILDRIVER, CRADLE OF FILTH в Шарлотт
- Фото: CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, ILL NINO, BLACK SATELLITE
- Фото: Brutal Assault 2023, часть третья. INFECTED RAIN, ANAAL NATHRAKH, DEICIDE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CULT OF LUNA, MARDUK
- Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть вторая
- Фото: Brutal Assault 2023, часть вторая. BORKNAGAR, WIEGEDOOD, ZEAL & ARDOR, NORDJEVEL, CULT OF FIRE, GORGOROTH
- Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть первая
- Фото: Brutal Assault 2023, часть первая
- Репортаж: BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS, CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL в Шарлотт
- Звездное пекло. Фестиваль Sick New World в Вегасе
Обновления
-
Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт
-
Kerry King: «Несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я сейчас начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями»
-
Умер Steve Albini
-
Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICA
-
Стоит послушать. Новый лонгплей MÜTIILATION «Black Metal Cult»
-
LINKIN PARK собираются вернуться с девушкой на вокале?
-
Любопытная тенденция: старые рок-группы набирают красоток на гитарные роли
-
Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными руками
-
DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!
-
MY DYING BRIDE об отмене концертов: «В течение последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась»
Комментарии
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Это сильнейшая в их стране (Чили) дэз-метал банда, да и на мировом уровне не теряется
PENTAGRAM (Chile) — Possessor (Official Videio)
…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, тут не кавер, а акустическая версия, но о�…
Schizoid Paranoid:
juris:
«начинающий артист, со всеми вытекающими признаками SLAYER»…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
многобукв
Вот ещё норм девчонка)
С. Прокофьев. «Наваж�…
Ad Noctum:
Премьера альбома на ютубе, если кому интересно:
Downcross — White Tower (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=qiok6VxjTTQ…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
многобукв
Вот ещё норм девчонка)
С. Прокофьев. «Наваждение»
Исполняет Ирина Веб…
juris:
Другой Александр:
Muras — In Pursuit of Evil
Дебютный EP от пока ещё ноунейма из Польши. Запись сырая, как на демках Moonblood, но музон ядрёный. Короче, стоит взять на заметку как минимум.
https://muras.bandcamp…
Death:
Дед Аким:
Елена Минина – Джоконда – выпускница школы Градского , это высший уровень среди русских.
Также Она обожает петь зарубежный рок — Nightwish и Within Temptation.
Она Лапочка гол�…
Herschell:
Наконец то вышел тот самый Borknagar, который я люблю. Moon прослушал раз 200..…
Алексей:
Добавить комментарий