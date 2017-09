Концерт CARCASS в Минске. Ливерпульская колбаса

This carcass in decay,

Tell me, can you smell the rot?



Много лет назад CARCASS написали песню «Rot ‘n’ Roll» — и хотя сегодня ее не играли, это слово в полной мере характеризует как настроение вечера, так и своеобразную ауру коллектива, построившего карьеру на изданиях медицинских энциклопедий, домашних пособиях патологоанатомов-извращенцев, а также многослойном, многообразном, безошибочно узнаваемом олдскулерском дэзе, пропитанном жгучей рок-н-ролльной (дэз-н-ролльной, ок) энергетикой, не иссякающей, не стареющей с годами, как и пять вошедших в легенды альбомов 80-90-х.

Кстати, Джефф, его движения, манера держать басуху, помятое, прожженное годами лицо неуловимо напомнили Лемми — и именно в его плотной стати в черной майке «Михаил Калашников — Совершенное оружие», с медузьи развевающимися черными волосами, в большей степени читался хулигански-разбитной «каркассовский» дух (ну, вы ж помните: даже извлечение кишочков должно быть в меру юмористическим), нежели в сухом и подростково-худощавом теле Стира, который с годами не только не утратил свою тонкую интеллигентную красоту, но, кажется, особенно даже и не постарел.

Отрывался и, прижав любовно гитару, подпрыгивал Билл также с озорной мальчуковой легкостью — а по другую сторону сцены, расстегнув рубашку (так вот почему 18+!!!), живописно крутил хайром гитарист Бен Эш. Никто оголтело не носился взад-вперед, особенно не позировал, с публикой не заигрывал, — CARCASS душевно, просто и без затей рубили с плеча. Мясницки мощно, хирургически точно. С грузным драйвом, нажористым риффовым жирком, внезапно взбрыкивающими, словно бы ниоткуда, острыми соло, головокружительными сменами ритма и узнаваемо-сдавленным, но при этом читаемым вокалом Уокера. Все по рецепту. Как доктор прописал. Или прозектор. Звук был четок, объемен, практически идеален.

«Добрый вечер!» — почти без акцента здоровался вокалист. Потом еще, задорно улыбнувшись, отвесил: «Спасибо». Остальное, будто давний, но не забытый — no love lost! — знакомый, дополнила музыка. «Incarnated Solvent Abuse», «Carnal Forge», «Reek Of Putrefaction», «No Love Lost», «Corporal Jigsore Quandary», «Heartwork», «Exhume To Consume», «Keep On Rotting In The Free World», «Heartwork» — олдыри в «Репаблике» визжали как девочки, увидав, услыхав и унюхав вживую свою свежесгнивше-брутальную молодость.

Народу было не битком, но, в общем, прилично — и, судя по реакции собравшихся, без случайных людей (паренек, пытавшийся попасть в зал по билету на завтрашнего Noize MC, не в счет!): кто-то орал тексты; кто-то, не жалея собственного каркасса, слэмился; кто-то нырял бесстрашной рыбкой в толпу; кто-то просто дрыгался в ритм — каждый так или иначе был при деле, в судорожной радости ловя частички экстремальной истории, которую уже третье поколение металистов разбирает по лохмато-мясистым лоскуткам вдохновений и музыкальных цитат. К слову, минских музыкантов также было немало: CARCASS для дэзера — универсальный учебник, картинки которого маме на всякий случай не демонстрируют.

На Brutal Assault в этом году CARCASS играли отменно — и тысячи в той ночи под сценой месились, как в блендере, — однако в клубном варианте сет группы понравился даже больше: он был многоплановее, длиннее, насыщенней — во всем своем сыро-ливерном ассортименте колбасок по-ливерпульски, досыта накормивших жадных до ностальгии фанатов. Равнодушной к их нажористому столу осталась разве что безымянная уборщица, внезапно вломившаяся на танцпол в середине мероприятия и начавшая что-то сосредоточенно оттирать. «Smell the rot… Of the corrupted corpse… Hallucinogenic trip…», — скрежетал Уокер, а белорусская женщина невозмутимо продолжала свое мокрое дело. «По помытому не ходить!!!» — так и ожидала я классического вопля с последующим избиением шваброй слэмящихся в угаре под сценой. Ударить! Убить! Похоронить! Достать! И сожрать! Но впрочем, я увлеклась. На деле концертное действо прошло душевно и мирно. Радостно. Счастливо. CARCASS приехали в Минск (спасибо за мощнейший подгон Talent Tours!). Ну могли вы об этом мечтать где-нибудь в начале 90-х???

Единственное, что немного опечалило: мерча группы в наличии не было. Были его анонсы, картинки — а майки так до наших широт и не добрались. Не знаю уж, почему. Хотелось все-таки унести с концерта что-нибудь к воспоминаниям. Хотя и тех, конечно, хватит надолго.

