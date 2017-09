Интервью с CARCASS. Джефф Уокер: «Фишка в том, чтобы, выворачивая кишочки, все же оставаться немного забавным»

Предлагаю перевести дух после о(б)суждения фестиваля «Восені Ратаўнікі II» и еще раз вспомнить, что в пятницу в «Репаблике» сейшн CARCASS! Несмотря на мои сомнения, Джефф Уокер все-таки нашел полчаса, чтобы ответить на десяток вопросов. Не то, чтобы, конечно, чрезмерно старался, но… по крайней мере, острил!

Насколько я могу судить, в настоящий момент вы не очень-то стремитесь к общению с прессой — и свежих интервью CARCASS почти нет. Это по причине, что все задают один и тот же вопрос — когда, мол, новый альбом? Вы все-таки прогнозировали его к концу 2017-го…

Тип того. Нам просто нечего сейчас продвигать. Да и, честно говоря, тупо надоело тратить время, отвечая на одни и те же дурацкие вопросы.

То есть давление все-таки ощущается? А лейбл так же навязчив, как фэны?

Не сказал бы, что на нас кто-то давит. Нет такого. И альбом будет — когда придет его время. Пока же получается так: когда мы, отложив все дела, устраиваемся, чтобы начать работу над новым материалом, с неба валятся предложения заманчивых концертов и гастролей! И все, отвлекают. А во время туров мы музыку не сочиняем.

Кстати, почему ты ушел из BRUJERIA? Pocho Aztlan вышел потрясающе успешным альбомом…



Ой, блин, тут надо писать целую книгу… Может, и напишу.

Некоторое время назад Билла попросили расставить дискографию CARCASS от лучшего к худшему. И вот как у него вышло:

06. Reek Of Putrefaction (1988)

05. Swansong (1996)

04. Symphonies Of Sickness (1989)

03. Necroticism: Descanting The Insalubrious (1991)

02. Heartwork (1996)

01. Surgical Steel (2013)

А как ты воспринимаешь Reek Of Putrefaction?

Как достойное и своевременное начало. Можно много говорить про его качество, однако по итогам этот релиз стал мегавлиятельным в своем жанре, и я им горжусь. Как уродливым ребенком, который, хоть и урод, но любить все равно надо! Хотя б потому, что он смешной.

CARCASS числится источником вдохновения для брутальных подстилей дэз-метала и гринды. А встречаются ли вам иногда группы, творчество которых даже для прожженных «туш» кажется дичью?

Так, чтобы было «ну это слишком!», то нет. Есть просто вещи, которые я не очень понимаю, — например, когда брутальные банды пишут свою мизогинистскую-социопатическую лирику с серьезными мордами. Фишка в том, чтобы, выворачивая кишочки, все же оставаться немного забавным. Чтобы во всем элемент был прикола. Но такое случается все реже — и, кстати, с фильмами похожая ситуация. Может, особенность 21 века, кто знает…

Ты, кстати, в курсе, что минский концерт пройдет в категории «18+»? Вы что, голенькие приедете?

Что, правда??? Да блин, хреново. Сразу вспоминаю, как я, будучи сопляком, не мог попасть на концерты. А что до обнаженки, то, уверен, что Бен Эш (гитарист — прим.авт.) и так без проблем разденется в любую минуту!

Ваши концерты периодически запрещали, в той же, к примеру, Малайзии…

..То была классика: один организатор не поделил нас с другим, и неудачливый конкурент поперся жаловаться властям… так-то мы там уже ранее играли, и без проблем.

Но когда такие вещи случаются — это ли не работает на пользу группы в конечном итоге? Все начинают о вас говорить, писать, обсуждать…

Я не знаю, мы всегда старались избегать сенсаций и ажиотажного говнеца. Так что нет, нам такие темы не нравятся. С другой стороны, несмотря на ряд запретов, случались в концертной практике и позитивные вещи. Например, китайская цензура пропустила без проблем все наши тексты (которые мы ей, конечно же, предоставили для согласования перед концертом) — так что одним потенциальным геморроем сделалось меньше!

Вообще, мне кажется, в наше время все сложнее кого-то шокировать. Даже самый-пресамый экстремальный метал не несет в себе ощущения чего-то необузданного, опасного, чрезвычайного, идущего супротив правил. Как считаешь, есть ли способы вернуть «шокирующий фактор», как в 90-х?



Может быть… Блин, мне 48 лет, что я могу знать о сегодняшней молодежи? Что могу предложить людям, которые, придя недавно в метал, даже, возможно, никогда и не слышали названия моего коллектива? Ну и если говорить о CARCASS, сверхзадачи шокировать у нас не было никогда. Нам просто было весело — и мы делились с публикой тем, что считали прикольным.

Daniel Wilding и Ben Ash, присоединившиеся к вам с Биллом в период Surgical Steel, намного моложе костяка коллектива. У вас там не было проблемы отцов и детей, всего вот этого?



Только с Эшем, хахаха. Но, кроме шуток, все было нормально. Может, потому, что мы с Биллом так и не повзрослели!

Билл — единственный участник команды, которого абсолютно не встретишь среди соцсетей. Почему он остался в стороне от повальной интернетизации?

Ну, может, потому, что он не идиот! Или наоборот. Я сильно сомневаюсь, что он способен освоить даже электрочайник, так что с высокими технологиями, видимо, вообще не судьба, хаххаха.

Ты время от времени записываешь гостевые вокалы для разных команд: ABORTED, THE BLACK DAHLIA MURDER, TO SEPARATE THE FLESH FROM THE BONES и пр. Что надо, чтобы заполучить Джеффа на свой альбом?

Как правило, дело решается на уровне друзей и знакомых. Просят оказать такую услугу. Ну или мне просто интересно. Или… мне предлагают куда-нить скататься бесплатно!

В 2006 году вы записали альбом Welcome To Carcass Cuntry, а теперь, видите, Дэвид Винсент поет кантри, и Нергал замутил свой проект… Неужто между металом и кантри действительно присутствует некая незримая связь?

Сомневаюсь. Ну а если вспомнить, что именно двигало мной 10 лет назад, когда я замутил сей альбом, — то это безумие. Легкое временное помутнение.



После того, как CARCASS распались, появилась масса коллективов, которые так или иначе переосмыслили ваши Heartwork и Symphonies Of Sickness, — и теперь приходится колбасить с ними наравне….

Ну, права отсуживать мы точно не будем. Зачем? Пускай молодежь делает свое дело, считая нас никчемными отжившими пердунами. Да пофиг, мы не ломимся в тренды, не стремимся стать самыми страшными и экстремальными в жанре. Мы остаемся собой. Мы олдскульщики. Но если кто-то сегодня надумает играть в стиле CARCASS, то у нас это выйдет все-таки натуральней.

Если бы ты выбирал медицинскую специализацию, то кем бы стал?

Я бы делал эвтаназию.



И последнее. Можешь рассказать о себе что-то, чего до сих пор не знает публика?

Да! Я НЕНАВИЖУ писать ответы на интервью, ахахахахаха.