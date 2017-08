Фестиваль Brutal Assault 2017. Брутальный солдаут

Есть такая традиция: сразу по возвращении домой из Чехии я бронирую гостиницу в Градце на следующий август, наблюдая, как стремительно разлетаются вакантные номера. В Яромерже, понятно, на 2018-й ничего уже нет. В Градце пока есть. Но ажиотаж из года в год нарастает — так, Brutal Assault 2017 прошел под знаком солдаута, и некоторые местные чехи, привыкшие к размеренной возможности купить билеты на входе (причем, в зависимости от состава и желаний, на один-два дня вместо четырех), остались ни с чем. В связи с повышенным спросом от однодневных билетов организаторы отказались — ну а за пару дней до даты «х» стало известно, что все 15000+ мест внутри крепости и вовсе расписаны.

Причем дело, как мне видится, вовсе не в каком-то отдельном хэдлайнере (возвращение на сцену EMPEROR можно было бы считать таковым, но «императоры» играют не только на BA) — просто у «брутала» репутация мощного и одновременно уютного феста; одного из самых дешевых и колоритных среди европейской массовки, и поэтому, попав туда в первый раз, после второго возвращаешься уже как домой. Я была в четвертый (отчеты и фото предыдущих смотрим по ссылке) — и, похоже, останавливаться не намерена.

К счастью, после многочасовых очередей прошлого года организаторы, сделав ряд выводов и обеспечив заблаговременную рассылку браслетов с электронной валютой (кстати, теперь это уже не странные купоны, а обычные чешские кроны, зачисляемые на виртуальный счет посетителя), минимизировали сложности с доступом к металическим деликатесам: процесс обмена билета на браслет и входа на территорию феста занимал считанные минуты, так что приехав с мыслью «попасть бы хотя бы к FLESHGOD APOCALYPSE в 15:45», мы оказались внутри раньше официального старта в два, когда, освещаемые безжалостным августовским солнцем металхеды, многие еще трезвые и опасливо озирающиеся, только осваивали крепостные пространства со знакомыми уже до мурашек вывесками «brutal bar», «brutal wc», «horror cinema» и т.д.

Впрочем, для тех, кто желал поставить палатку/потусить/разговеться заранее, вторничным вечером стартовала бесплатная warm-up вечеринка с участием HENTAI CORPORATION, LOCOMOTIVE, ČAD, HUMAN HUMUS — одним словом, трэш, угар и ноль причин для плохих настроений. Ведь впереди еще четыре дня. Столько. Всякого. Вкусного. Разного.

В сотне сетов на пяти сценах (две основных; две внутрикрепостных дополнительных, ориентированные на экспериментальщину, андеграунд, дроуны и эмбиент; плюс небольшая Metalgate-сцена в удалении для неформата, начинающих групп, почти-звезд и незаслуженно обиженных звезд), как обычно, минус был только один: всех не увидишь, в том числе порою чисто физически. Так, на выступлениях команд уровня ULCERATE Metalgate заполнялась по крышечку, а уж попасть на интересные банды в Oriental- или Ambient-пространства был и вовсе дичайший квест с необходимостью предварительного запихивания в толпы. Среди самых любопытных коллективов этих сцен в 2017-м числились BORIS, BIGBOSS, UADA, PHURPA, и я не успела/не втиснулась ни на одну. Все-таки в массовости этого «брутала» были свои недостатки.

Ну и если уж ныть (а какой белорус не любит нытья), то кое-что я, конечно, просрала прогадала сама: купившись на обещание «специального сета SAMAEL», пропустила основную часть двухчасового — и, кстати, одного из прощальных — выступлений SWANS, которые, шаманя и производя дурманящие репетативные шумы, вогнали публику в истый транс, взбалтывая сознание и вызывая на танцпол своих болезненно-очаровательных внутренних демонов. SAMAEL же… ну да, положим, сыграли две новые песни, а также относительно редкие для концертов «Son Of Earth» и «Crown», однако звучала группа настолько безжизненно, механически и фанерно, что в какой-то момент стало понятно: выступление это необязательное. Ни для них, ни для нас. А вот SWANS можно больше и не увидеть.

Из прощавшихcя в 2017-м в первый же день феста вдохновенно вдолбали THE DILLINGER ESCAPE PLAN, вызвав ощущение жесткого дежавю: в 2015-м воздух яростно комкал похожий сетлист («43% Burnt», «Happiness Is A Smile», ааааа! плюс три песни с прошлогоднего Dissociation), а их истерический напор, сонический бушующий хаос, разверзающийся на сцене и метастазирующий на многотысячный танцпол… ох, это не спутать ни с кем. И этого будет нам не хватать. По крайней мере, пока у музыкантов не закончатся деньги и они не объявят счастливый камбэк.

И… кстати о камбэках. Наиболее запоминающихся из них было два. Во-первых, восстал EMPEROR и сыграл ностальгирующим металистам легендарный Anthems To The Welkin At Dusk, коему в этом июле исполнилось двадцать лет. Thus Spake the Nightspirit, друзья! Кто мечтал услышать это, кто уже даже и не мечтал — все сбылось в той теплой и пока еще не дождливой ночи, завершившись бонусными «I Am The Black Wizards» и «Inno A Satana». Играли норвежцы идеально. Идеально звучал и Ihsahn, с трудом монтируя свой нынешний интеллигентный образ учителя физики со свирепыми артикуляциями мистических текстов двадцатилетней давности.

Далее еще более древнюю скандинавскую машину времени оседлают и MAYHEM: мужики исполняли свои De Mysteriis Dom Sathanas, но как нелюбитель этого периода творчества группы я променяла их сет на булькающе задорный и красочный GUTALAX.

CLAWFINGER, восставшие то ли на время (чисто подзаработать), то ли на постоянной основе, доставили энергичный час радости публике постарше и альтернативней: задорно рассекая по сцене, словно серфер на накатившей на «брутал» волне рэп-метала 90-х, Зак в цветном, бодрый и забавный, спел про своего «Ниггера» и «The Truth», а уходящая после его выступления в ночь дорожка металистов, не желая прощаться, орала во все горло забавную незамысловатую мелодию: «when i grow up there will be a day / when everybody has to do what i say». Хороший, душевный был сет. Жаль лишь, короткий.

Кто еще понравился? Из знакомого и предсказуемого — AMORPHIS, которые не только плохо выступать не способны, но и, внезапно утяжелившись, грандиозно отыграли «Into Hiding» и «My Kantele», а завершавшая их шоу проникновенная и хитовая «House Of Sleep», будто бис на повторе, играла в сознании еще примерно полночи.

NILE, выдавшие бронебойно-бомбический сет, от которого, несмотря на вечерний зной, по спине, толкаясь, бежали восторженные мурашки. Круто отыграли GORGUTS, SUFFOCATION (хотя Kevin Muller как фронтмен не сильно харизматичен, имхо).

CROWBAR, от густого, насыщенного звука которых дрожала земля и сыпались стены.

ROTTING CHRIST, парализовавшие ночь и призвавшие на Яромерж первый яростный шторм (кстати, вы уже слышали? В декабре группа выступит в Минске! Трудно поверить, но правда).

И… к слову, о погоде. Поморив для начала жарой, к середине феста чешский август перестал быть однообразным и томным. Начиналось все вроде бы безобидно: во время поздневечернего выступления OPETH во второй день, словно поддавшись магии вызванного рыком Окерфельдта «Демона осени», небо затянулось, набухло и подозрительно забурчало. «Втайне надеюсь, сейчас начнется гроза, — улыбнулся шутливый и милый Майкл в перерыве между песнями, — тогда я смогу сказать, что вызвали ее мы». Однако OPETH вызвал только восторги. Он был… черт, он был восхитителен! Для меня лично — одна из лучших групп феста, во всей своей дивной эмоциональности, тяжести (сетлист действительно был подобран не из сопливых, вот зацените), пронзительности, с сочным вокалом — как брутальным, так и упоительно чистым… волшебный волнующий OPETH, слыша который вживую впервые, я будто открывала для себя заново.

На последующем выступлении SUFFOCATION засверкали ветвистые молнии, добавляя американцам влаги и спецэффектов. А уж под «роттингов» ливень и ветер слились в плотном объятии, разряжаясь небесным электричеством и снабжая обитателей кемпинга первыми порциями жижи и глины.

Штормить и поливать будет ночь. И следующий день — срывая палатки, скручивая деревья, разнося мусор и временами срываясь в такой беспредел, что концерт SACRED REICH (а также всю последующую программу на основной сцене) придется перенести на тридцать минут.

Наверное, излишне говорить, что и зона кемпинга, и пространство у сцен (особенно досталось Metalgate), и вообще все, что в принципе имело возможность размякнуть, превратилось в говно. С природной трибуны (aka «второй этаж») народ скатывался, падая в жидкую глину, кто ползком, кто на попе. Дождевики раскупались, как самый ходовой предмет мерча. Под крышами баров теснились мокрые металхеды, сплюснувшись мокрыми черными майками.

Ну и, добавляя картине красочной шизофрении, под хлюпанье размокших кедов и залипающих в коричневом глинистом киселе шлепанцев, сопровождая зависающий в воздухе дождь, творил свое барочное breakcore-сумасбродство маэстро IGORRR, щедро накладывая густые мазки на поплывшую реальность, словно на диковатое импрессионистское полотно.

..А вот к SWALLOW THE SUN, опасаясь увязнуть в топких лужах, пробраться я так и не смогла. Наверное, были пронзительны и нежны. Но увы. Придется оставить на Киев.

К всеобщей радости, к последнему дню феста Перун и компания смилостивились (часть посетителей, сильно измокшая и потерявшая палатки, впрочем, уехала); крепость высохла, и стало лишь холоднее, в связи с чем традиционные вечерние напитки уступили место чаю и грогу. Зато наконец снова можно было переключиться на музыку. Посмотреть и послушать, как забавно матерится вокалист DEMOLITION HAMMER. Как неистовствуют ARCHITECTS. Втаптывают и полируют DECAPITATED. Как упоротый в хлам Йохан из TIAMAT несет дичь со сцены, бурчит в микрофон и сипло рычит что-то, отдаленно напоминающее песни Wildhoney (который обещали в качестве сетлиста), а потом «The Sleeping Beauty». Делает паузу. Просит поиграть гитариста. «О, слышите, это же гитаараа», — говорит он. «А теперь будет бас»… По всей видимости, чешский мед пошел мужику не в то горло — и когда наконец «тиаматовский» сценический позор прекратился, Эдлунд, покачиваясь, еще долго кланялся, за что-то благодарил и размахивал руками, пока техники не начали намекать, что, мол, пора, отдыхай. Иди уже закуси.

На счастье, подобных разочарований (и отвратительного непрофессионализма со стороны музыкантов) более не было. Были разве что группы, которые хотелось увидеть, однако по факту прошли, не зацепив, как-то ровненько. OVERKILL, MASTER’S HAMMER, FLESHGOD APOCALYPSE — все вроде неплохо, но без интереса. WINTERSUN в фестивальном формате на вдохновили — имхо, в клубе их выступление получится более емким и душевным.

При этом прекрасно в своем изысканном финском мелодизме и неподдельной энергичности выглядели WOLFHEART; понравился своеобразный и неимоверно культовый для Чехии ROOT; здоровски отыграли CARCASS (кстати, заменившие в последний момент MORBID ANGEL, которые отменили летние фесты, придумав невероятно гнилую отмазку про чей-то просроченный паспорт); солидно и круто смотрелись GRAVEWORM.

Ну и из числа самых-самых. Ночной сет BATUSHKA — меланхолично-мрачная литургия и поднимающиеся к темным звездам облака ладана. Очень атмосферно. Красочно. Стильно. А еще этот глубокий вокал…

Классные, живые и бойкие MADDER MORTEM, душевная и экспрессивная Агнете, не сбившаяся ни на единой нотке своих навороченных партий. От ее голоса, контрастно перематывающего алой лентой жесткий, агрессивный, ню-металлический гитарный саунд, слезы наворачивались на глаза — и лишь огрехи звукорежиссера останавливали на полпути ощущение «увидеть и умереть». «I’m so sorry, and I would change it if I could», — вдохновенно выводила Агнете (очевидно, имея в виду концертный звук), затем задорно подпрыгивала вверх, размахивала руками и посылала воздушные «буськи». Встретившись с ней в очереди на ночной автобус-шаттл в Градец, я от души пожелала MM на следующий год статус группы мэйн-сцены, на что пышная хохотушка лишь развела руками. «Насчет следующего, знаешь ли, не уверена… Но, может быть, через один?..»

А еще были ELECTRIC WIZARD, устроившие внеплановый выход в астрал своим массивным стоунер-сладжевым психоделом и калейдоскопом оккультной эротики — с ведьмами, сиськами, раздваивающимися и пульсирующими цветными узорами… Незамутненная гипнотическая бесовщина, на протяжении часа колбасившая и вводившая в транс безо всяких дополнительных допингов. (Коих, впрочем, на фесте, как обычно, хватало в избытке).

И — концертное открытие для меня — торжественные и вдохновенные DEVIN TOWNSEND PROJECT, от прикосновения многослойной звуковой вуали которых, фантастического всеобъемлющего голоса Девина, казалось, все незначительное разом обретало величие Вечности; все малое расширялось Вселенной и заполняло окружающую реальность, парализуя, приковывая внимание и затягивая в радужную воронку осознания: насколько же, насколько этот черт гениален!..

Увидев заветных три буквы — DEVIN TOWNSEND PROJECT — на афише одного из следующих фестов, я определенно поеду. Хотя… зачем врать? Дело не только и не столько в составе заявленных групп. Brutal Assault — это маленькая жизнь длиной в четыре дня. Которые из года в год, как эпоху сурка, проживаешь снова и снова.

P.S. Часть фото — свои, часть взята из официального ресурса Jelena Jakovljevic Photography. По этой же ссылке можно посмотреть картинки с выступлений различных команд.