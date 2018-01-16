Когда не доехал хэдлайнер. DWELLSTORM BORNED, MORUGA в «ili»

Вообще, предполагалось, что помимо двух белорусских команд (из числа свежеобразованных в течение последних двух лет) в блэкушный вторник выступят россияне ARCANORUM ASTRUM, запланировавшие на середину января балтийско-белорусский тур. Однако AA доблестно свою поездку продолбали, объяснив фэйл проблемами с паспортами и логистикой. Тем не менее, Kaprikorn Promo вечеринку решили не отменять, просто снизили до минимума цену на вход — дам и вовсе запустив бесплатно — и предоставили помещение DWELLSTORM BORNED с MORUGA.

DWELLSTORM BORNED, MORUGA 40 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)



(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin

Звук был хорош и в меру громок; народ, несмотря на холод и обрезание состава, подтянулся числом в пару десятков; все были трезвы и готовы внимать. Предпоследнее, впрочем, смутило музыкантов MORUGA, явно рассчитывавших на более непосредственную атмосферу.

На самом деле… MORUGA — странная группа. Впихивающая в свой симфо-блэк (ох, сорри, гей-симфо-блэк, по словам вокалиста) трудновпихуемое сочетание комизма, самоироничности, тщательно проработанных сценических образов, канонично-мрачных текстов с совершенным непониманием, что делать на сцене. Петь, гримасничать, играть — оукей, это есть. Однако же между песнями все у них так или иначе срывалось в нервно-потешное стэндап-шоу, хихиканье и клоунаду уровня школьного утренника, озаряемую ослепительной улыбкой красотки-клавишницы.

Вероятно, трудно играть в атмосферно-зловещую группу, когда ты в душе смешлив и задорен. Но, быть может, стоит попробовать себя в пародистах? Как то делают те ж WOODS OF TREES, в творчестве которых и мухи, и котлеты чувствуют себя органично. MORUGA же трудно воспринимать и всерьез, и как шутку (в первый раз мне они, впрочем, неплохо зашли, ибо тогда совсем не кривлялись) — несмотря на то, что переигрывание «диммуборгира» может однажды вылиться в приличный стафф.

А вот DWELLSTORM BORNED были хороши безо всяких вопросов. Четко, мощно, плотно, со своей визуальной фишкой и нажористым, разнообразным материалом, словно бы импортированным из-за западной польской границы. В прошлом году группа выпустила дебютник Manifestation Of Fractal Reflections — песни которого, собственно, и звучали в сей вечер, — исполненный динамичного, рельефно-сбалансированного дэз-блэка. Пускай и не слишком оригинального, но запоминающегося. И вживую заходящего на отлично.

На концерте понравилась сыгранность группы. Достаточно строгая подача — для пущего эффекта подчеркнутая двумя мужиками в красных балахонах с черными книгами, закатывавших глаза и подкрикивавших в микрофоны на заднем фоне. Для молодой команды (пускай и состоящей из опытных, переигравших много где музыкантов), качественный уровень вполне внушал — хотя чтобы сравняться с поляками, им, конечно, придется двигаться на сцене активней.

Так или иначе… черт с ними, хэдлайнерами. Вечер вторника, благодаря организаторам и музыкантам, вышел высокодуховным. А в субботу концертные гулянья продолжим!