Если бы ABBA играла блэк-метал… Дьявольская пародия от WOODS OF TREES

Осень отпели, откричали, почти проводили — и совсем уже скоро будет снег, мандарины, оливье, «где будешь встречать Новый Год?», а также прочие приятные ритуалы. Под песню «Happy New Year», которая вкупе с Сердючкой станет звенеть из каждого телеящика. Но есть и другой вариант. Предвкушая ежепраздничный прилив любви к группе ABBA, блэк-метал пародисты WOODS OF TREES сделали попурри из ее хитов, переписав лирику и музыку на свой сатанический лад. Тексты в субтитрах читать обязательно!

Вообще, WOODS OF TREES — формация замечательная; когда мы составляли топ-5 метал-пародистов, группы этой еще не существовало, но на сегодняшний день талантливые британцы, штормящие ютуб, определенно в числе самых забавных. А видео про Самый Трушный Блэк-метал, Который В Пустыне, достойно отдельной номинации «Грэмми».

На фб-странице группы в графе «личные интересы» значится: «Satin, Satan, Saturn, Santa, Peanut butter». Поп-музыка там не фигурирует, но… откуда же взялся кавер на Селин Дион и «My Heart Will Go On»?