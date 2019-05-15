KISS выпустили дизайнерские кроксы

Группа KISS подвела итоги первой ветки тура End Of The Road, отыграв 43 концерта в СШA и Канаде и собрав по итогам 10 млн. долларов. По этому поводу рокеры-бизнесмены решили пополнить свою линейку мерча очередным одиозным продуктом: фирменными шлепками-кроксами.

Чудовищая обувь представлена в четырех вариантах (см. тут), пара стоит 50 долларов.

«Вам будет удобно рок-н-роллить в этом день напролет!» — пишет производитель, а я, честно, никак не могу вообразить, чтобы такие сандали надели сами «киссы».