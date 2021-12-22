brs kaamos cosmetics corpse paint mask pack
22.12.2021

Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом

Блог

Забавный мерч для самых мрачных придумали финны из косметической компании Kaamos: уходовые маски для лица для тех, кто много пил и куролесил во время тура, но все же стремится выглядеть бодро наутро. Однако при этом не менее брутально, чем вечером.

Изготавливаются масочки в Корее, состав максимально полезный и вегански-безобидный (не пострадал ни один козел) — ну и, как мне кажется, это достаточно забавный подарок под елку для трушной подружки или товарища по команде. Заказать можно тут, за забавную идею рекламирую совершенно бесплатно!

face mask true

kaamos cosmetics corpse paint green tea mask

kaamos cosmetics corpse paint mask

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