Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом

Забавный мерч для самых мрачных придумали финны из косметической компании Kaamos: уходовые маски для лица для тех, кто много пил и куролесил во время тура, но все же стремится выглядеть бодро наутро. Однако при этом не менее брутально, чем вечером.

Изготавливаются масочки в Корее, состав максимально полезный и вегански-безобидный (не пострадал ни один козел) — ну и, как мне кажется, это достаточно забавный подарок под елку для трушной подружки или товарища по команде. Заказать можно тут, за забавную идею рекламирую совершенно бесплатно!

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