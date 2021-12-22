22.12.2021
Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтомБлог
Забавный мерч для самых мрачных придумали финны из косметической компании Kaamos: уходовые маски для лица для тех, кто много пил и куролесил во время тура, но все же стремится выглядеть бодро наутро. Однако при этом не менее брутально, чем вечером.
Изготавливаются масочки в Корее, состав максимально полезный и вегански-безобидный (не пострадал ни один козел) — ну и, как мне кажется, это достаточно забавный подарок под елку для трушной подружки или товарища по команде. Заказать можно тут, за забавную идею рекламирую совершенно бесплатно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 64
Читайте также:
- Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
- Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы
- Китайский метал-мерч: «Мужская футболка для младенцев с уничтожением детей» и другие новинки сезона!
- «Once upon the sauce»: острые соусы от рок-и метал-команд
- Till Lindemann основал компанию «Доктор Х#й»
- Чай CRADLE OF FILTH и кофе BEHEMOTH: метал-напитки для тех, кто не бухает
- Оригиналы. Как группы выпускают записи на рентгеновских снимках, в баллонах и в книгах
- Безумные аукционы. Бумажная тарелка из-под пиццы Курта Кобейна ушла за $22400
- KISS выпустили дизайнерские кроксы
- В июне выходит серия пазлов на тему обложек SLAYER, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, MOTORHEAD
Обновления
-
Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом
-
Стоит послушать! Десятый (необычный) альбом CONVERGE «Bloodmoon: I»
-
Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000
-
Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий
-
Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MIST
-
Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)
-
Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, BETHLEHEM) о болезни: «Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни»
-
Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?
-
SABATON записали диск о войне, которая должна была покончить с войнами (но нет)
-
Репортаж: концерт SWALLOW THE SUN, ABIGAIL WILLIAMS, WILDERUN в Атланте
Комментарии
- труъ блэк митолист: дсбм это хуйна полниайшая, все в подборке лютые позеры!!!!!!претумали моду резать сибя, труъ этим…
- Дед Аким: На самом деле неприятно, нехороший поступок. Эрик легендарная личность, великий гитарист, есть гитаристы…
- Дед Аким: Тут можно сказать в двух вариантах: 1 — одна из лучших групп среди рока и метала, 2 — великая…
- Dmitriy: Dmitriy написал(а): Chelsea Moon Тьфу, Wolfe)))
- Dmitriy: Почему-то всегда недолюбливал Chelsea Moon, в отличие от Converge. Но альбом в библиотеку добавил. Сейчас…
- Капучинесса: Отличный тест, только про Хелавин не знала
- Зеля: Отличный рок!
- Maga: Merzbow написал(а): «Удивительно, но любимая группа Сэта — это The Village People». Более чем…
- Дед Аким: Качественный пауэр, симфо метал!!! Sonata Arctica и Rhapsody of Fire Выписка из Википедии: Sonata Arctica —…
- Merzbow: Сэт брал пример с GG. Кстати, они должны же были играть вместе, но GG взял да умер( Удивительно, но любимая…
- Maga: Anastasiya написал(а): «Навестила в этом году могилку Сэта. Удивительный все-таки был музыкант: умудрялся…
- Anastasiya: Maga написал(а): Из-за этой самой «песни» (конечно, текста) про погибшего 4-х летнего сына Клэптона…
- Maga: Из-за этой самой «песни» (конечно, текста) про погибшего 4-х летнего сына Клэптона Earache решили…
Добавить комментарий