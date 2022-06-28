DEF LEPPARD представили линейку косметики для девочекБлог
Впрочем… памятуя, что в молодости «леопарды» временами грешили макияжем, мальчики тоже сгодятся. Другими словами, в списке неочевидного мерча рок-групп пополнение: DEF LEPPARD, катающие сейчас тур с MÖTLEY CRÜE, POISON и Joan Jett (к слову, завтра концерт у нас, но конечно же, не пойду), решили выпустить фирменные наборы косметики, наклейки для ногтей, сумочки для предметов макияжа, «вдохновленные духом группы» ароматизированные свечки (SLIPKNOT что-то такое уже мутил) — в общем, до тампонов с логотипом коллектива осталось совсем ничего.
Кому интересно — добро пожаловать в магазин, где от имени мужчин за 60 поставляются блеск и помады для губ, хайлайтеры, бронзеры, тени для век, спонжи для нанесения макияжа, кисточки и упомянутое выше прочее. Цены среднестатистические. Будет ли в восторге фан-клуб? Посмотрим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 24
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DEF LEPPARD представили линейку косметики для девочек
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