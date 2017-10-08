Гении маркетинга. За сольный концерт KISS зарабатывают около $700,000 только на продаже мерча

Не так давно метал-мир в очередной раз обозлился на противного Симмонса, пытавшегося запатентовать «козу». По итогу не вышло, но ни минуты раскаяния за предательство идей рок-н-ролла старый миллионер, естественно, не испытал. «Да если б я мог, я бы запатентовал воздух, которым вы дышите. Каждый ваш вздох», — сказал Джин. И не верить ветерану нет оснований. В мире KISS все давно продано. Причем размаху маркетингового гения, стоящего за этой группой, остается только поражаться.
На настоящий момент на счету KISS более 3000 элементов мерча — начиная с футбольных мячей, соусов, плюшевых игрушек и заканчивая гробами для людей и животных. Есть музыкальные собако-роботы, есть презервативы, есть KISS-монополия, бальзам для губ и парфюмы, елочные игрушки и ножи, держалки для денег, игровые автоматы и лотерейные билеты. Есть даже струны для воздушных (!!!!) гитар. Да, все так. Именно воздух. За 4 бакса упаковка.
«Все начинается с идеи, — говорит Симмонс, — и далеко ходить тут не надо. Например, будучи маленьким, я любил есть драже «M&Ms». А сейчас эти конфетки продаются с нашими рожицами».
«Если говорить о цифрах, то только футболок с логотипом KISS за последние 15 лет мы продали на сумму более 10 миллионов долларов, — рассказывает президент компании Live Nation Merchandising, которая ведает мерчем KISS, — в том числе футболки для новорожденных и малышей всех возрастов, футболки для собачек и т.д. Большая часть того, что мы продаем, была придумана Джином и Полом».
«Единственное правило — это не следовать чужим правилам, — улыбается Пол, — только мы решаем, что будет и как. Порой людям трудно это принять — но таков ключ к нашему успеху. Нам не интересно, что делают другие. Что принято на рынке. Мы доверяем только своему деловому нюху. Не сказать, чтобы он никогда не подводил — временами бывали и провалы, — но в конечном итоге мы все равно выходили победителями!»
«Мне кажется, в коммерческом успехе группы немалую роль играет эмоциональный момент: тщательно проработанная, близкая связь с потребителями-фанатами, — считает маркетолог Pete Krainik. — KISS удается поддерживать эту связь. Причем немалую роль сыграло то, что у музыкантов нет проблем с наркотиками и алкоголем. Так, родители могут спокойно брать детей на концерты и прививать им любовь к этой группе. Да, возможно, временами музыканты резковаты — однако резкость им легко прощают».
Согласно официальной статистике менеджмента коллектива, на сольниках KISS чисто на мерче зарабатывается порядка $700,000; когда выстраиваются очереди, начало выступления специально задерживают, пока денежки не потратят все страждущие.
Общая же стоимость бренда KISS, по мнению Симмонса, составляет от 1 до 5 миллиардов долларов. Такая вот скромная разбежка. Может себе позволить. «Мы упрямые, многоголовые, бескомпромиссные, — говорит Джин. — За почти сорок лет существования группы мы преодолели все мыслимые барьеры. Мы похоронили всех своих критиков. И согласно некоторым исследованиям, на сегодняшний день мордочки KISS — самые узнаваемые лица на планете Земля. Так что когда мы сами умрем, успех, которого удалось достичь, будет жить еще долго. И я по-настоящему горжусь этим фактом».
Пацан к успеху шел
И, шо ви таки хотите от старого, хитрого еврея?! Симмонс вас таки купит и продаст и опять купит и опять продаст, но уже дороже!)))
На Тома Эрайю внешне похож.
Красава, че тут скажешь.
Красавцы!
Мировых хитов уже давно не пишут, но умудряются зарабатывать на сопутствующих товарах. Особенно порадовали струны для воздушных гитар.
Даю родственную идею: продавать картонные гитары, раскрашенные , как у музыкантов, и пластиковые струны к ним. Причем, если струны к воздушным гитарам — аж 4 бакса, то тут можно и десяточку зарядить! Хотя, наверняка, что-то подобное они и так практикуют \m/
И хочется же людям бабло на это тратить…