Гении маркетинга. За сольный концерт KISS зарабатывают около $700,000 только на продаже мерча

Не так давно метал-мир в очередной раз обозлился на противного Симмонса, пытавшегося запатентовать «козу». По итогу не вышло, но ни минуты раскаяния за предательство идей рок-н-ролла старый миллионер, естественно, не испытал. «Да если б я мог, я бы запатентовал воздух, которым вы дышите. Каждый ваш вздох», — сказал Джин. И не верить ветерану нет оснований. В мире KISS все давно продано. Причем размаху маркетингового гения, стоящего за этой группой, остается только поражаться.

мерч бабло Kiss Gene Simmons

забота о попках

На настоящий момент на счету KISS более 3000 элементов мерча — начиная с футбольных мячей, соусов, плюшевых игрушек и заканчивая гробами для людей и животных. Есть музыкальные собако-роботы, есть презервативы, есть KISS-монополия, бальзам для губ и парфюмы, елочные игрушки и ножи, держалки для денег, игровые автоматы и лотерейные билеты. Есть даже струны для воздушных (!!!!) гитар. Да, все так. Именно воздух. За 4 бакса упаковка.

мерч бабло Kiss Gene Simmons

…и письках

«Все начинается с идеи, — говорит Симмонс, — и далеко ходить тут не надо. Например, будучи маленьким, я любил есть драже «M&Ms». А сейчас эти конфетки продаются с нашими рожицами».

«Если говорить о цифрах, то только футболок с логотипом KISS за последние 15 лет мы продали на сумму более 10 миллионов долларов, — рассказывает президент компании Live Nation Merchandising, которая ведает мерчем KISS, — в том числе футболки для новорожденных и малышей всех возрастов, футболки для собачек и т.д. Большая часть того, что мы продаем, была придумана Джином и Полом».

«Единственное правило — это не следовать чужим правилам, — улыбается Пол, — только мы решаем, что будет и как. Порой людям трудно это принять — но таков ключ к нашему успеху. Нам не интересно, что делают другие. Что принято на рынке. Мы доверяем только своему деловому нюху. Не сказать, чтобы он никогда не подводил — временами бывали и провалы, — но в конечном итоге мы все равно выходили победителями!»

мерч бабло Kiss Gene Simmons

…а также тех, кому что-то не нравится

«Мне кажется, в коммерческом успехе группы немалую роль играет эмоциональный момент: тщательно проработанная, близкая связь с потребителями-фанатами, — считает маркетолог Pete Krainik. — KISS удается поддерживать эту связь. Причем немалую роль сыграло то, что у музыкантов нет проблем с наркотиками и алкоголем. Так, родители могут спокойно брать детей на концерты и прививать им любовь к этой группе. Да, возможно, временами музыканты резковаты — однако резкость им легко прощают».

Согласно официальной статистике менеджмента коллектива, на сольниках KISS чисто на мерче зарабатывается порядка $700,000; когда выстраиваются очереди, начало выступления специально задерживают, пока денежки не потратят все страждущие.

Общая же стоимость бренда KISS, по мнению Симмонса, составляет от 1 до 5 миллиардов долларов. Такая вот скромная разбежка. Может себе позволить. «Мы упрямые, многоголовые, бескомпромиссные, — говорит Джин. — За почти сорок лет существования группы мы преодолели все мыслимые барьеры. Мы похоронили всех своих критиков. И согласно некоторым исследованиям, на сегодняшний день мордочки KISS — самые узнаваемые лица на планете Земля. Так что когда мы сами умрем, успех, которого удалось достичь, будет жить еще долго. И я по-настоящему горжусь этим фактом».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Бездельник 08.10.2017 в 08:22

    Пацан к успеху шел

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  2. ukko 08.10.2017 в 13:03

    И, шо ви таки хотите от старого, хитрого еврея?! Симмонс вас таки купит и продаст и опять купит и опять продаст, но уже дороже!)))

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  3. Heckfy 08.10.2017 в 13:22

    На Тома Эрайю внешне похож.

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  4. Daslay 08.10.2017 в 13:29

    Красава, че тут скажешь.

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  5. Diamond 08.10.2017 в 16:43

    Красавцы!
    Мировых хитов уже давно не пишут, но умудряются зарабатывать на сопутствующих товарах. Особенно порадовали струны для воздушных гитар.
    Даю родственную идею: продавать картонные гитары, раскрашенные , как у музыкантов, и пластиковые струны к ним. Причем, если струны к воздушным гитарам — аж 4 бакса, то тут можно и десяточку зарядить! Хотя, наверняка, что-то подобное они и так практикуют \m/

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  6. dissolve-ens 09.10.2017 в 01:49

    И хочется же людям бабло на это тратить…

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