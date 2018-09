Группа KISS объявила прощальный тур

…и не хихи, а длиною в три года. «One Last Kiss: End Of The Road World Tour» — так будет называться это мероприятие, и начнется в 2019 году. «Это будут наши последние гастроли, — заверил Paul Stanley, — самые взрывные, грандиозные шоу, которые мы когда-либо делали. Люди, кто нас любит, приходите. А если не видели никогда, сейчас самое время. То будет ШОУ».

У кого память не так коротка, как у «киссоватых» ветеранов, наверняка вспомнят: со сценой они уже продолжительно прощались в 2000-2001 (даже с последующей киношкой под характерной вывеской «Kiss: The Last Kiss»), но, возможно, недостаточно убедительно.

Ежели же кто-то думает, что 70 — это логичная причина остановиться, припомните Оззи. Недавно он анонсировал гастроли с названием «No More Tours 2», и очень резко отшил репортеров, поинтересовавшихся о планах отправиться на покой. «Поймите уже, я не собираюсь на пенсию, — отрезал Осборн, — или мой английский акцент вам непонятен? Тур называется «No More Tours», а не «No More Tours НИКОГДА».

Так же и KISS, полагаю, при случае обыграют свой дорожный тупик. Ибо, как недавно справедливо заметил Роб Зомби, настоящих рок-звезд со сцены выносят.