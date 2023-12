KISS отыграли последнее шоу прощального тура. «То, чего нам удалось достигнуть, потрясающе. Но этого мало»

Мировой тур KISS «End of the Road» (кстати, не первый прощальный в их истории) начался в январе 2019 и завершился грандиозным шоу 2 декабря 2023 на Madison Square Garden в Нью-Йорке — c пиротехникой, предельной помпезностью, расширенным сетлистом и т.д. (К слову, в те выходные как раз была в NYC, но предпочла сходить на ULCERATE, а не вот это вот все.) Однако если вы думали, что старики уже все, дальше мы их увидим только на продажах гробов, есть плохая новость.

«Конец дороги — это начало нового пути, — объявил Stanley перед последним раскланиванием, — мы никуда не уходим. Мы останемся в разных других проектах. Мы останемся в ваших снах».

Как оказалось, дальнейшую концертную деятельность KISS намерены осуществлять в цифровом виде: они будут выступать в виде аватаров. И останутся, к сожалению, навсегда. «В таких условиях можно делать все, что угодно, — пообещал глава шведской компании Pophouse Entertainment, которая работала над реализацией проекта (ранее эти ребята устраивали голографическое шоу ABBA), — KISS за один вечер смогут выступать в трех городах одновременно, на трех разных континентах».

Stanley: «Люди спрашивают: что вы будете делать, когда группа прекратит деятельность? Но… мы не можем ее прекратить. Группа нам не принадлежит. Она принадлежит фэнам. Она принадлежит миру.

Мы, музыканты, складывали ее по кирпичику 50 лет. А благодаря Pophouse, можем стать чем-то большим, чем просто музыкальный коллектив. Потому что, честно, мы всегда считали себя чем-то большим.

То, чего нам удалось достигнуть, потрясающе. Но этого мало. KISS обрел свою сущность, стал больше, чем мы, и заслуживает жить дальше. Так что мы ступаем на новый путь — к бессмертию KISS».

Можно ли будет за аватар-шоу платить аватарами денег, пока не уточнили.

