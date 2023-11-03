Идея подарка номер 01122023: книжка-раскраска CANNIBAL CORPSE

Идея подарка номер 01122023: книжка-раскраска CANNIBAL CORPSEБлог
Хэллоуин уже закончился, но впереди Новый год, да и мало ли что еще. Так что вот идея для подарка металхеду, которая поступит в продажу 1 декабря: книжка-раскраска с артворком CANNIBAL CORPSE и возможностью перещеголять Vince Locke по количеству используемой красной краски на сантиметр пространства.
Vince, понятно, принимал непосредственное участие. «Когда я взялся за дизайн книжки, то сам удивился — как много всего вместилось в тридцать лет коллаборации. В этой книжке оно собрано вместе — что бывает нечасто. Есть там и мои личные фавориты, есть любимый арт музыкантов, а есть и то, что просто надо было включить в общий список, — например, потому что оно буквально просится к разрисовке.
Я всегда превращаю рабочий процесс в игру, подбирая разные материалы и техники. Надеюсь, в процессе оформления этих страничек вы поступите так же. Берите фломастеры, карандаши, мелки, добавьте какие-нибудь детали от себя лично. Наверняка уйдет много красного — но проявите также фантазию! И, главное, получайте удовольствие!»
Предзаказ (равно как раскраски других метал-столпов) доступны за небольшой прайс тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 364
Читайте также:
- «Земля покрыта бассейнами крови». CANNIBAL CORPSE выпустили новый сингл!
- Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушек
- DEF LEPPARD представили линейку косметики для девочек
- Брутальные выходные: концерты WHITECHAPEL, CANNIBAL CORPSE, IMPERIAL TRIUMPHANT, IMMOLATION в Северной Каролине
- Фото: WHITECHAPEL, CANNIBAL CORPSE
- Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом
- George «Corpsegrinder» Fisher из CANNIBAL CORPSE анонсировал сольный альбом
- Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобии
- Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
- Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговор
5 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Идея подарка номер 01122023: книжка-раскраска CANNIBAL CORPSE
-
ORPHANED LAND, Kobi Farhi: «Фэны», которые отворачиваются от нас сегодня, — пускай идут, это свободный мир»
-
Музыкантам TOR BAND вынесли дикие сроки
-
Mille Petrozza, KREATOR: «Когда начинаешь верить, что мир изменится к лучшему, планета снова катится в Средневековье»
-
Mike Portnoy вернулся в DREAM THEATER
-
Corey Taylor поделился скромным обаянием буржуазии: «Как ни странно, зарабатываем мы не много»
-
Репортаж: BLACK SATELLITE, ILL NINO, DEVILDRIVER, CRADLE OF FILTH в Шарлотт
-
Самый странный кавер METALLICA на свете: IMPERIAL TRIUMPHANT играют «Motorbreath»
-
Bruce Dickinson: «С кулинарной точки зрения, мы — мясо с картошкой»
-
Вдова техника KISS подала на группу в суд за смерть мужа
Комментарии
Тварь:
Le$ov1k написал(а):
Было бы неплохо послушать, чего он там насочинял.
Будет ржака, если однажды и Ildjarn оживится.
и запишет еще один тру бдэк-метал гимн «Дом в лесу…
Тварь:
Алексей:
В детстве арт Butchered… с младенцами срисовывал, очень медленно и почти идентично))) Немного недоделал, перегорел Канибалами, но рисунок остался)…
Другой Александр:
…первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)
И Ministry будут как бременские музыканты на повоз…
Другой Александр:
Eternal Majesty — Wounds of Hatred And Slavery
Ударник и басист из Antaeus
https://candlelightrecordsuk.bandcamp.com/album/wounds-of-hatred-and-slavery…
Лука:
думстер-бумстер написал(а):
думстер-бумстер написал(а):
Какая же тварь этот лука.
Какая же тварь этот думстер-бумстер.…
думстер-бумстер:
Алексей:
Полностью согласен с Юричем насчёт lake of tears. А вот это ,ну разве что для патологических мясников,но музло в отличие от картинок вполне по кайфу….…
juris:
эхх… запоздалый маркетинг. нам бы в школьные годы такие раскраски…
Кирилл Юрич:
Я бы раскраску по рисункам Кристиана Валина с удовольствием раскрашивал бы. Обложки к «Crimson Cosmos» и «Neonai» — это же просто кайф!:)…
Deuce:
Сегодня видел, как палестинские дети играли в свежевырытой братской могиле и кричали с удовольствием что-то типа «Здесь нас и похоронят!»
Интересно, что бы сказал Ф�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Билл Стир прав. Пускай эти слипкноты и линкины парки послушают CARCASS и умоются на века. Вот кто не ленится так это Джефф и команда. Я поклонник CARCASS с первой половины 90-…
Дед Аким:
Сложно всё в мире грешном. Мышление блэк — сатаниста кардинально отличается от обычного, это понятно, вот с точки зрения общепринятой морали: есть добро, зло, правые …
В юности мне подобные художества казались прикольными, а щас чёт брезгливость и гадливость стали вызывать
Я бы раскраску по рисункам Кристиана Валина с удовольствием раскрашивал бы. Обложки к «Crimson Cosmos» и «Neonai» — это же просто кайф!:)
эхх… запоздалый маркетинг. нам бы в школьные годы такие раскраски
Полностью согласен с Юричем насчёт lake of tears. А вот это ,ну разве что для патологических мясников,но музло в отличие от картинок вполне по кайфу….
В детстве арт Butchered… с младенцами срисовывал, очень медленно и почти идентично))) Немного недоделал, перегорел Канибалами, но рисунок остался)