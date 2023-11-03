Идея подарка номер 01122023: книжка-раскраска CANNIBAL CORPSE

Хэллоуин уже закончился, но впереди Новый год, да и мало ли что еще. Так что вот идея для подарка металхеду, которая поступит в продажу 1 декабря: книжка-раскраска с артворком CANNIBAL CORPSE и возможностью перещеголять Vince Locke по количеству используемой красной краски на сантиметр пространства.

Vince, понятно, принимал непосредственное участие. «Когда я взялся за дизайн книжки, то сам удивился — как много всего вместилось в тридцать лет коллаборации. В этой книжке оно собрано вместе — что бывает нечасто. Есть там и мои личные фавориты, есть любимый арт музыкантов, а есть и то, что просто надо было включить в общий список, — например, потому что оно буквально просится к разрисовке.

Я всегда превращаю рабочий процесс в игру, подбирая разные материалы и техники. Надеюсь, в процессе оформления этих страничек вы поступите так же. Берите фломастеры, карандаши, мелки, добавьте какие-нибудь детали от себя лично. Наверняка уйдет много красного — но проявите также фантазию! И, главное, получайте удовольствие!»

Предзаказ (равно как раскраски других метал-столпов) доступны за небольшой прайс тут.

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