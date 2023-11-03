CannibalCorpseColoringBook
03.11.2023

Идея подарка номер 01122023: книжка-раскраска CANNIBAL CORPSE

Блог

Хэллоуин уже закончился, но впереди Новый год, да и мало ли что еще. Так что вот идея для подарка металхеду, которая поступит в продажу 1 декабря: книжка-раскраска с артворком CANNIBAL CORPSE и возможностью перещеголять Vince Locke по количеству используемой красной краски на сантиметр пространства.

Cannibal Corpse colouring book expanded page

Cannibal Corpse colouring book back cover

Cannibal Corpse colouring page

Vince, понятно, принимал непосредственное участие. «Когда я взялся за дизайн книжки, то сам удивился — как много всего вместилось в тридцать лет коллаборации. В этой книжке оно собрано вместе — что бывает нечасто. Есть там и мои личные фавориты, есть любимый арт музыкантов, а есть и то, что просто надо было включить в общий список, — например, потому что оно буквально просится к разрисовке.

Я всегда превращаю рабочий процесс в игру, подбирая разные материалы и техники. Надеюсь, в процессе оформления этих страничек вы поступите так же. Берите фломастеры, карандаши, мелки, добавьте какие-нибудь детали от себя лично. Наверняка уйдет много красного — но проявите также фантазию! И, главное, получайте удовольствие!»

Предзаказ (равно как раскраски других метал-столпов) доступны за небольшой прайс тут.

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5 комментариев

  • Другой Александр написал(а):

    В юности мне подобные художества казались прикольными, а щас чёт брезгливость и гадливость стали вызыватьhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Кирилл Юрич написал(а):

    Я бы раскраску по рисункам Кристиана Валина с удовольствием раскрашивал бы. Обложки к «Crimson Cosmos» и «Neonai» — это же просто кайф!:)

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  • juris написал(а):

    эхх… запоздалый маркетинг. нам бы в школьные годы такие раскраскиhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Алексей написал(а):

    Полностью согласен с Юричем насчёт lake of tears. А вот это ,ну разве что для патологических мясников,но музло в отличие от картинок вполне по кайфу….

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  • Алексей написал(а):

    В детстве арт Butchered… с младенцами срисовывал, очень медленно и почти идентично))) Немного недоделал, перегорел Канибалами, но рисунок остался)

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