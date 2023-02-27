Уникальный опыт на всю жизнь: Gene Simmons приглашает на запись песни в Abbey Road Studios

Очередная фан-замануха от специалиста по зарабатыванию бабла на чем угодно Джина Симмонса. На этот раз за $6000 людей, у кого эти бабки лишние, приглашают в легендарную «битловскую» студию Abbey Road в Лондоне на то, что именуется «уникальным опытом на всю жизнь».

73-летний старина Simmons продает за эту сумму ($5995 USD, можно с собой привести еще одного человека) один день в своей компании в Abbey Road. Он обещает рассказывать истории и байки своей музыкальной карьеры, показывать вещички KISS из личной коллекции и даже кое-чем поделиться (какими-нибудь, например, трусами, которые он надевал на выступление 50 лет назад); а главное, можно будет лично поучаствовать в записи песни. И спеть вместе с Джином! Причем, как утверждают авторы объявления, музыкальный опыт и умение петь совершенно не обязательны. А если таки умеете играть на каком-нибудь инструменте, это также при желании попадет на запись.

«Это день пройдет в забавном времяпровождении с Джином, и вы отправитесь домой с личной копией получившейся записи. Со своим личным участием! Джин издавать эту песню не будет. Копия будет только у вас!»

Фотокарточки, видосики с Джином также прилагаются к предложению. Плюс он поставит автограф на две коллекционные вещи KISS, которые подарит щедрому поклоннику.

Если предложение внезапно заинтересовало и в кармане есть мелочишка, за деталями и покупкой сюда. И мне кажется, когда Джин умрет, на аукцион тут же поступит предложение полежать с ним в гробу тыщ за пять-восемь.

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