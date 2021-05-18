Идея мерча номер 666: Shawn ‘Clown’ Crahan продает фирменный каннабис

Выпускать майки, пиво, соусы и всяческие масла для бороды интересно, но уже не свежо. Поэтому самый сумасшедший участник SLIPKNOT решил запечатлеть свое имя на чем-то более внушительном и полезном . Объединившись c Hollister Cannabis Co и Heavy Grass, музыкант инициировал фирменный Clown Cannabis, и эту зеленую вкусняшку уже можно заказывать. Правда, пока лишь на территории Калифорнии.

Как уточнил Клоун, все это делается не ради наркоты, а сугубо целебности для: марихуана помогает людям с нервными расстройства, а также при болях в мышцах или суставах; облегчает страдания при воспалительных процессах и хронических заболеваниях. Ну и, конечно, благоприятно влияет на творческий потенциал творческих же людей. «Помните, это просто лекарство», — говорит Clown, и кто мы такие, чтобы спорить с медицинским светилом?

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