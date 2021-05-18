Clown Cannabis x
18.05.2021

Идея мерча номер 666: Shawn ‘Clown’ Crahan продает фирменный каннабис

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Выпускать майки, пиво, соусы и всяческие масла для бороды интересно, но уже не свежо. Поэтому самый сумасшедший участник SLIPKNOT решил запечатлеть свое имя на чем-то более внушительном и полезном. Объединившись c Hollister Cannabis Co и Heavy Grass, музыкант инициировал фирменный Clown Cannabis, и эту зеленую вкусняшку уже можно заказывать. Правда, пока лишь на территории Калифорнии.

Как уточнил Клоун, все это делается не ради наркоты, а сугубо целебности для: марихуана помогает людям с нервными расстройства, а также при болях в мышцах или суставах; облегчает страдания при воспалительных процессах и хронических заболеваниях. Ну и, конечно, благоприятно влияет на творческий потенциал творческих же людей. «Помните, это просто лекарство», — говорит Clown, и кто мы такие, чтобы спорить с медицинским светилом?

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1 comment

  • Зеля написал(а):

    Ну агонь, это не чай продавать http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif хотя в исключительной пользе продукта
    уверенности нет.

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