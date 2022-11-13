Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушек

Идея для рождественского подарка экстравагантным гражданкам и гражданам: группа GWAR показала целую серию монструозных секс-игрушек нескольких цветов (неоново-кислотно раскрашенный, например, еще и светится в темноте) и размеров. «Запихните в ваш подарочный рождественских носочек новую игрушку!»

Новинка называется Cuttlefish of Cthulu и, как утверждает группа, прототип был «компаньоном по жизни» покойного Oderus Urungus. Спецификации и цены, а также информацию о заказах смотрите тут. Первые партии, говорят, уже успешно распроданы.

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