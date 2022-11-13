Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушекБлог
Идея для рождественского подарка экстравагантным гражданкам и гражданам: группа GWAR показала целую серию монструозных секс-игрушек нескольких цветов (неоново-кислотно раскрашенный, например, еще и светится в темноте) и размеров. «Запихните в ваш подарочный рождественских носочек новую игрушку!»
Новинка называется Cuttlefish of Cthulu и, как утверждает группа, прототип был «компаньоном по жизни» покойного Oderus Urungus. Спецификации и цены, а также информацию о заказах смотрите тут. Первые партии, говорят, уже успешно распроданы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 197
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Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушек
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Комментарии
Писюн в огне:
коллапес написал(а):
мда уж Негральчик, слышал бы тебя сейчас Варг, который, напомним, зашкварил Еронимуса как раз за то, что тот много шлепал губами и при этом …
juris:
ну раз сам Великий Нергал сказал… новых групп точно теперь не будет…
juris:
juris:
Спадар Антось:
В городі Херсоні,
Ночі, ой, безсонні,
Наші хлопці гасять москалів!…
Ukko:
«Не можешь не писать, не пиши» сказал по моему Жванецкий. Как вижу здесь собралось много таких не терпеливых……
коллапес:
мда уж Негральчик, слышал бы тебя сейчас Варг, который, напомним, зашкварил Еронимуса как раз за то, что тот много шлепал губами и при этом ничего не делал для блэка, …
Mikhail:
Предлагаю проблему решать с другой стороны: пенсионный возраст для олдовых банд и запрет на туры «X лет альбому Y», выезжающих на рефлексии повзрослевших и разбогате…
Anti-Poser:
В таком случае, хочется посоветовать Нэрджелу новые альбомы Behemoth. Скучные и неинтересные. Тупо самоплагиат. И это не только моё мнение…
atr:
У Epica вышел EP «The Alchemy Project». Особенность не только в куче приглашённых музыкантов, но и в том, что музыкально под них всё сделано. Например, «Human Devastation» с участіем Henri Sattl…
D:
Если человек музыкант, то его удел сочинять/исполнять и записывать музыку при любой ситуации. И никто не указ музыканту что делать. Хоть бегемоты ,хоть пантеры и жир…
Юрий:
Сейчас обложками никого не удивишь , нейросети таких «шедевров» наштампуют чуть больше чем дохера , и платить авторские отчисления никому не надо ;)…
Юрий:
Он прав на 100% , лично я ничего хорошего-нового в плане музыки давным давно не слышал , сплошная копипаста того , что я ещё в 80х- 90х слышал. Даже ветераны сами себя копи…
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