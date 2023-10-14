Вдова техника KISS подала на группу в суд за смерть мужа

Вдова техника KISS подала на группу в суд за смерть мужаБлог
В 2021 году в результате осложнений от ковида умер техник группы KISS, 53-летний Francis Stueber (на фото выше — он с Полом Стэнли). Группа тогда играла свой бесконечный прощальный тур «End of the Road World Tour», и, как говорится в иске, создала опасные условия для здоровья технической команды. Причем иск подан не только на коллектив KISS и тур-менеджера — но также на промоутера Live Nation и даже сеть отелей Marriott.
(Маленькая заметка к делу: в пользу этой вдовы после потери кормильца народ уже собрал почти $100000 краудфандингом в утешение — быть может, халява развратила скорбящую даму, и теперь она хочет больше?..)
В поданном заявлении говорится, что вся это компания, начиная от музыкантов, промоутеров и заканчивая служащими отеля, не соблюдала санитарные правила, что вызвало всплеск ковидлы среди технического персонала и в итоге закончилось смертью Фрэнсиса. Сумму публике озвучивать не стали, обозначив только, что, помимо прочего, в нее войдут медицинские расходы, оплата похорон и многочисленные компенсации, связанные с потерей семейного дохода.
Характерно, что подход к гастролям в 2021-м (когда большинство мероприятий было в принципе запрещено), в описании группы KISS разнится по сравнению с тем, что говорят журналистам другие члены техперсонала.
Когда мужчина умер (он скончался на второй день пребывания на карантине в отеле; к слову, в то же время болел и Стенли, а часть выступлений была отменена или перенесена), представитель команды сделал официальное заявление: «KISS и их команда находились в своего рода пузыре, обособленном достаточно, чтобы уберечь каждого на концертах и между оными. Тур сопровождал специальный человек, который строго следил за выполнением всех протоколов и норм. Люди с положительными тестами немедленно изолировались в гостиницах за счет KISS. Медицинская помощь была доступна на любом этапе турне».
«Нас не тестировали ежедневно, — рассказывал Rolling Stone совсем другую историю один из техников, — так что трудно сказать, откуда что взялось. Может, мы заразили его, и в результате человек умер? А может, вообще разнесли заразу, пока ездили, по множеству городов? Если кто получал положительный тест, его отправляли в отель, но другим, в том числе тесно работавшим с этим человеком, ничего не говорили: исчез и исчез. Никого из контактировавших с ним не отправляли на карантин и не тестировали».
В общем, посмотрим, чем все закончится, — но и у KISS, и тем более Live Nation с Marriott столько денег и адвокатов, что думаю, вряд ли получится выжать из них компенсацию. Да и читать в 2023-м про ковид вообще странно: чрезвычайно много с тех пор поменялось. Кроме, конечно же, тура KISS: он-то по-прежнему продолжается — в настоящий момент по США и Канаде — и продлится до конца 2023-го. А потом… они снова что-нибудь придумают.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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Комментарии
Polaris:
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Наконт прагрэсіўнасьці — слушна. Уступ гучыць, як YES.
Тое, што далей, як ні сьмешна, нагадала PRIMAL FEAR (параўнаў курыцу з яйкам))
А мне всту…
Дед Аким:
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…
m8ng8l:
> Или шансон поют по переходам?
Скорее Gospel какой-нибудь. Они ж христиане.…
Нокт:
Jean-Jacques Huyac:
Наконт прагрэсіўнасьці — слушна. Уступ гучыць, як YES.
Тое, што далей, як ні сьмешна, нагадала PRIMAL FEAR (параўнаў курыцу з яйкам))…
Polaris:
Крутая песня. Я послушал два раза, и два раза меня вштыривало на выкрике перед финальным соло.…
m8ng8l:
> И не собираемся выезжать на сцену на танке
А надо бы. Глядишь, и такой бесполезный жанр как симфо-метал опять зауважают.…
m8ng8l:
atr:
Дружище Христос написал(а):
PF переоценены.
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Как не крути, а самые известные хиты Пинк Флойда, это не Сид
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