Попсовая фирма косметики представила корпспеинт-сет в гробу

Попсовая фирма косметики представила корпспеинт-сет в гробуБлог
Достаточно необычный коллаб: американская масс-маркет фирма декоративной косметики e.l.f. Cosmetics, продукция которой лежит в каждом супермаркете или аптеке, объединилась с красиво упакованной водичкой Liquid Death (которая, в отличие от косметики, стоит дорого: баночка на концертах продается по $5, и это просто вода), выпустив корпспеинт-сет «для убийства глаз, губ и лица». Стильная гробик-упаковка, в которой покоятся крем-тени, помада, спрей для закрепления плотного макияжа, подводка для глаз и кисточка, надо понимать, продвигается в формате унисекс, так что металхеды любого пола могут сделать себя немножечко красивее и мертвее (видео-мануал ниже).
Хотя, например, в случае с американскими мероприятиями вряд ли в таком виде пустят в клуб или на концерт: здесь у каждого в обязательном порядке на входе проверяют документы (как правило, чтобы выдать браслетик, разрешающий затариваться в баре, если вам есть 21), и даже на афишах хэллоуин-вечеринок прямо написано: в гриме не приходить. Но как идея, как подарок, как домашняя косметичка музыкантов тематических жанров — да, прикольно. Стоит 34 доллара.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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Merzbow:
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