Издан финальный концерт CHILDREN OF BODOM. «Я чувствовал тогда облегчение, ибо устал от проблем с Алекси»Блог
Сегодня выходит концертник CHILDREN OF BODOM «A Chapter Called… Children Of Bodom (Final Show In Helsinki Ice Hall 2019)» — с того самого последнего шоу четырехлетней давности, когда группа внезапно сказала, мол, все. Henkka Seppälä и Janne Wirman на днях проводили специальную предрелизную сессию с прослушиванием, вопросами и ответами в своей сауне, попутно вспоминая не далекие, но навсегда перечеркнутые времена, себя самих, группу, Алекси…
Janne: «Тогда на сцене я чувствовал облегчение, ибо очень устал от проблем с Алекси, от постоянных проблем, которые генерировал один человек. Когда-то он был нашим лучшим другом и писал всю музыку, но внезапно, начиная с 2016-го, как будто бы подменили, Алекси стал другим, не узнаваемо другим человеком. Он кардинально поменялся, и болезнь, связанные с ней сложности, настолько серьезно влияли на все, что мы решили: дальше так продолжаться не может. Так, в 2019-м отыграли это последнее шоу. Все вышло немного сумбурно: изначально планировалось какое-то более грациозное прощание, расширенный тур на период 2020-2022 или типа того. Но вышло как вышло. К тому же с учетом того, что в 2020-м начался ковид, даже если б международные концертные планы и были, все равно бы от них пришлось отказаться».
Henkka: «В некотором смысле даже повезло, что мы успели — и, с учетом конфронтации внутри команды, быстренько отыграли прощальное шоу, а также его как следует записали. Потому что, отложи мы все дела на 2020 и дальше, началась бы пандемия, и остались бы все без финального сувенира».
Заказать сувенир и послушать «Follow The Reaper» можно тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Издан финальный концерт CHILDREN OF BODOM. «Я чувствовал тогда облегчение, ибо устал от проблем с Алекси»
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Комментарии
Anastasiya:
DimaCar написал(а):
Композиционно — сумбур.
Переслушивала сегодня альбом целиком как раз. Кусочками — красиво, гармонично, увлекательно. Все вместе — развалив�…
DimaCar:
Композиционно — сумбур. Но вполне приличный. Предыдущая работа выглядела, в некотором смысле, более осмысленной и завершенной. Здесь же — музыканты Winterhorde предлаг�…
Sonne:
Sonne написал(а):
точно ватан?) есть подтверждение?
Подтёр уже после того, как наехали. Но когда началась война в Украине, знатно высрался про русске мир и так и н�…
harveykeytel:
Sonne написал(а):
Ых написал(а):
а VELD всё никак просраться не может.
Новый альбом давно написан, но Бобрик развёл у себя дома какую-то псарню, и на запись х…й полож…
Sonne:
Ых написал(а):
а VELD всё никак просраться не может.
Новый альбом давно написан, но Бобрик развёл у себя дома какую-то псарню, и на запись х…й положил.
В жопу эт…
Ых:
а VELD всё никак просраться не может.
Новый альбом давно написан, но Бобрик развёл у себя дома какую-то псарню, и на запись х…й положил.…
Irhel:
Angelgrinder:
Афігенна, як і заўсёды! Вось па чым сумую ў Беларусі, дык гэта па жывых выступах Zaklon. Гэта заўсёды было надзвычай моцна й запамінальна!…
Юрий:
TrashHellSodomy:
Единствення тролль-рок/металл группа (пока) оставшаяся в живых на просторе СССР.
Остальных схавал денежно — политический молох. Для меня они наравне со старой Метло…
goremyka:
Алексей:
ну, хорошее такое мясо, качественное и вкусное)))
Почему-то разогнал себе такую тему, что это могли бы быть Битлы, если бы собрались в 21-м веке — Ринго месит бластбиты, …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Эх ДАВНО ЭТО БЫЛО. Всего лишь на следующий год после выхода The Scarred People. Уже больше десяти лет назад. А кажется что вчера. Посмотрел фотки вспомнил как это было (я сам б…
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