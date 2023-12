Издан финальный концерт CHILDREN OF BODOM. «Я чувствовал тогда облегчение, ибо устал от проблем с Алекси»

Сегодня выходит концертник CHILDREN OF BODOM «A Chapter Called… Children Of Bodom (Final Show In Helsinki Ice Hall 2019)» — с того самого последнего шоу четырехлетней давности, когда группа внезапно сказала, мол, все. Henkka Seppälä и Janne Wirman на днях проводили специальную предрелизную сессию с прослушиванием, вопросами и ответами в своей сауне, попутно вспоминая не далекие, но навсегда перечеркнутые времена, себя самих, группу, Алекси…

Janne: «Тогда на сцене я чувствовал облегчение, ибо очень устал от проблем с Алекси, от постоянных проблем, которые генерировал один человек. Когда-то он был нашим лучшим другом и писал всю музыку, но внезапно, начиная с 2016-го, как будто бы подменили, Алекси стал другим, не узнаваемо другим человеком. Он кардинально поменялся, и болезнь, связанные с ней сложности, настолько серьезно влияли на все, что мы решили: дальше так продолжаться не может. Так, в 2019-м отыграли это последнее шоу. Все вышло немного сумбурно: изначально планировалось какое-то более грациозное прощание, расширенный тур на период 2020-2022 или типа того. Но вышло как вышло. К тому же с учетом того, что в 2020-м начался ковид, даже если б международные концертные планы и были, все равно бы от них пришлось отказаться».

Henkka: «В некотором смысле даже повезло, что мы успели — и, с учетом конфронтации внутри команды, быстренько отыграли прощальное шоу, а также его как следует записали. Потому что, отложи мы все дела на 2020 и дальше, началась бы пандемия, и остались бы все без финального сувенира».

