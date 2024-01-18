«Великолепная, неземная гармония финского мелодик дэз-метала»: встречаем как бы суперпроект CROWNSHIFT

«Великолепная, неземная гармония финского мелодик дэз-метала»: встречаем как бы суперпроект CROWNSHIFTНовинки и новости
«Одна из самых горячих финских экспортных новинок, высококлассная модерн-метал группа CROWNSHIFT наконец-то выпустила в мир свой первый сингл и видео!» — скромно пишут эти ребята на своем сайте, не забыв упомянуть, что в состав проекта вошли участники NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN и FINNTROLL.
Если разбираться детальнее, то на вокале некий Tommy Tuovinen из группы MYGRAIN, раньше певший в не известных мне лично коллективах DAMNATION PLAN и OCEANHOARSE; на гитаре/бэк-вокале Daniel Freyberg, игравший на последнем альбоме COB и позднее в BODOM AFTER MIDNIGHT; на басу Jukka Koskinen, играющий год в NIGHTWISH и с 2005-го в WINTERSUN, ранее отпахавший 12 лет в NORTHER; на барабанах Heikki Saari, отстучавший на последнем FINNTROLL и в прошлом, опять-таки, принимавший участие в NORTHER.
В общем, на поверку ни в NIGHTWISH, ни в CHILDREN OF BODOM, ни в FINNTROLL все эти люди не принимали сколь-либо решающего участия — однако для промоции громкими именами и контракта с Nuclear Blast вышло достаточно.
На выходе нам обещают «великолепную, неземную гармонию финского мелодик дэз-метала», «топовый результат, достойный топовых музыкантов» — ну и, прослушав тему «If You Dare», давайте проверим, не наврали ль и тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 110
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Комментарии
griwski:
Когда на 44 секунде началась COBовская Hate Me, все сразу стало ясно)…
Anastasiya:
D:
Алникур Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
The Bleeding конечно же. Лучший эры Крис Барнса уж точно
Совсем и не «точно». Альбом вышел в 94 м, уже после » кульминационного» периода d…
Катерина:
Егор:
Vile написал(а):
глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))
Херня какая- то. Пройдет немного времени и убедившись, что они нахер никому на западе не впёрли…
Ветошь:
Polyphemus:
Назар Василич написал(а):
griwski написал(а):
Назар Василич написал(а):
Ну я, конечно, извиняюсь, если не понял чего, но… в таком стиле и при такой концепции можно с�…
Polyphemus:
Vile навсегда засел в подкорке. Ничего не имею против остальных, но у этого альбома с моей точки зрения самая мрачная атмосфера.…
Алникур:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
К началу новинок, теперь не ошибся, великие Присты
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Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
К началу новинок, теперь не ошибся, великие Присты
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Мес…
Potato Lich:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Согласен The Bleeding лучший. Только в опроснике не хватает: Все с Jack Owen. Я считаю что его гитарные рифы-особенные. Именно они поднял�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Согласен The Bleeding лучший. Только в опроснике не хватает: Все с Jack Owen. Я считаю что его гитарные рифы-особенные. Именно они подняли Cannibal Corpse. Все что после него я уже слу…
Когда на 44 секунде началась COBовская Hate Me, все сразу стало ясно)