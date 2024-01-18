«Великолепная, неземная гармония финского мелодик дэз-метала»: встречаем как бы суперпроект CROWNSHIFT

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Алникур Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):

The Bleeding конечно же. Лучший эры Крис Барнса уж точно

Совсем и не «точно». Альбом вышел в 94 м, уже после » кульминационного» периода d…