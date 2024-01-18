CROWNSHIFT
18.01.2024

«Великолепная, неземная гармония финского мелодик дэз-метала»: встречаем как бы суперпроект CROWNSHIFT

Новинки и новости

«Одна из самых горячих финских экспортных новинок, высококлассная модерн-метал группа CROWNSHIFT наконец-то выпустила в мир свой первый сингл и видео!» — скромно пишут эти ребята на своем сайте, не забыв упомянуть, что в состав проекта вошли участники NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN и FINNTROLL.

Если разбираться детальнее, то на вокале некий Tommy Tuovinen из группы MYGRAIN, раньше певший в не известных мне лично коллективах DAMNATION PLAN и OCEANHOARSE; на гитаре/бэк-вокале Daniel Freyberg, игравший на последнем альбоме COB и позднее в BODOM AFTER MIDNIGHT; на басу Jukka Koskinen, играющий год в NIGHTWISH и с 2005-го в WINTERSUN, ранее отпахавший 12 лет в NORTHER; на барабанах Heikki Saari, отстучавший на последнем FINNTROLL и в прошлом, опять-таки, принимавший участие в NORTHER.

В общем, на поверку ни в NIGHTWISH, ни в CHILDREN OF BODOM, ни в FINNTROLL все эти люди не принимали сколь-либо решающего участия — однако для промоции громкими именами и контракта с Nuclear Blast вышло достаточно.

На выходе нам обещают «великолепную, неземную гармонию финского мелодик дэз-метала», «топовый результат, достойный топовых музыкантов» — ну и, прослушав тему «If You Dare», давайте проверим, не наврали ль и тут.

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1 comment

  • griwski написал(а):

    Когда на 44 секунде началась COBовская Hate Me, все сразу стало ясно)

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