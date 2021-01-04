04.01.2021

Умер Alexi Laiho

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Как-то вот так вот начинается новый год. В возрасте 41 года умер Alexi Laiho, несравненный фронтмен CHILDREN OF BODOM, отличный, нестандартных способностей гитарист, в конце 2020-го записавший несколько песен с группой BODOM AFTER MIDNIGHT, которые выйдут уже посмертно.

Причиной называют болезнь (долговременные проблемы со здоровьем), детали неизвестны. Ну и… просто шок, я не знаю, что и добавить.

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19 комментариев

  • КисаВоробьянинов написал(а):

    Пишут, что помер скорее в конце 2020.

    В любом случае, Hell Awaits, mr. Laiho!

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  • Sonder77 написал(а):

    R.I.P.
    Ждал в Минске сноваhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • DimaCar написал(а):

    Очень жаль.. R.I.P.

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  • Зануда написал(а):

    Очень рано ушёл. Жаль. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • sergey25 написал(а):

    Финская метал-сказка постепенно подходит к окончанию своего пути…

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  • Зеля написал(а):

    Он был крут. Не знаю как человек, но музыкант и композитор очень талантливый, по-хорошему упрямый и преданный своему делу. Хуевые новости, очень. Ещё очень много мог дать музыке Алекси.

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  • Лилианна Блэк написал(а):

    Жаль, очень жаль! Не знала его биографии, но, конечно же, знала его и его группу. А чем он болел, уж простите, что спрашиваю? Удивительно рано как-то — 41. Сегодня лишь пару часов как узнала(

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Удивительного мало, учитывая, что они бухали не меньше( а то и больше ) чем Импаледы и Сентенседы. Собственно ходит слух, что цирроз всё таки. Как бы ни было — он был крутым гитаристом.

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  • Олег написал(а):

    Царство ему небесное. Классный был музыкант. И вообще «чилдрэны» ахеренная банда.

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  • Perkele написал(а):

    Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.Слышал,что с желудком проблемы были и не мог нормально есть.Может онкология и курево.Печально конечно,стартовал с них и Deicide.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

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  • Виктор написал(а):

    Perkele написал(а):
    Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.


    может для вас это новость, но для большинства бухающих по-чёрному организмов сорок или около того это как раз и есть тот самый предел и финал. максимально тупо везде ставить в пример Лемми, ну давай бухай так же — посмотрим сколько ты проживёшь

    >>>
  • Alexi написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Удивительного мало, учитывая, что они бухали не меньше( а то и больше ) чем Импаледы и Сентенседы. Собственно ходит слух, что цирроз всё таки. Как бы ни было — он был крутым гитаристом.
    . Был бы цероз он жёлтый был в некоторых случаях опухший. А так скорее всего рак.

    >>>
  • Sonder77 написал(а):

    Perkele написал(а):
    Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.Слышал,что с желудком проблемы были и не мог нормально есть.Может онкология и курево.Печально конечно,стартовал с них и Deicide.
    А что с Десайдом не так?!

    >>>
  • Костя написал(а):

    Sonder77 написал(а):
    Perkele написал(а):
    Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.Слышал,что с желудком проблемы были и не мог нормально есть.Может онкология и курево.Печально конечно,стартовал с них и Deicide.
    А что с Десайдом не так?!
    Этот человек пишет, что начинал слушать тяжмет с СОВ и Дейсайд

    >>>
  • gusinister написал(а):

    Бентон слишком эпатажный персонаж в этом плане, пока всех на свете не обосрет и не передерется, хренушки он соберется уйти в мир иной. Алко его не берет, потому что он заменяет ему собственную собственную кровь…

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Раз уж за Бентона речь зашла. У него же диабет вроде?
    А насчёт бухла- помню интервью с ним (Г.Б.), где он говорил как выпивал бутылку Джек Дэниелс до концерта и после. А потом слепнуть начал на один глаз(

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  • КисаВоробьянинов написал(а):

    Олег написал(а):
    Царство ему небесное.
    Ну блджад, соблюдайте хоть какие-то приличия…

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  • D написал(а):

    Остаётся только радоваться за тех кто жив, и ещё не умер..

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  • Абанамат написал(а):

    Да синька это всё…Был бы сейчас жив и здоров..

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