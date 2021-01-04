Умер Alexi Laiho

Как-то вот так вот начинается новый год. В возрасте 41 года умер Alexi Laiho, несравненный фронтмен CHILDREN OF BODOM, отличный, нестандартных способностей гитарист, в конце 2020-го записавший несколько песен с группой BODOM AFTER MIDNIGHT, которые выйдут уже посмертно.

Причиной называют болезнь (долговременные проблемы со здоровьем), детали неизвестны. Ну и… просто шок, я не знаю, что и добавить.

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