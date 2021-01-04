04.01.2021
Умер Alexi LaihoБлог
Как-то вот так вот начинается новый год. В возрасте 41 года умер Alexi Laiho, несравненный фронтмен CHILDREN OF BODOM, отличный, нестандартных способностей гитарист, в конце 2020-го записавший несколько песен с группой BODOM AFTER MIDNIGHT, которые выйдут уже посмертно.
Причиной называют болезнь (долговременные проблемы со здоровьем), детали неизвестны. Ну и… просто шок, я не знаю, что и добавить.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 5 097
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Пишут, что помер скорее в конце 2020.
В любом случае, Hell Awaits, mr. Laiho!
R.I.P.
Ждал в Минске снова
Очень жаль.. R.I.P.
Очень рано ушёл. Жаль.
Финская метал-сказка постепенно подходит к окончанию своего пути…
Он был крут. Не знаю как человек, но музыкант и композитор очень талантливый, по-хорошему упрямый и преданный своему делу. Хуевые новости, очень. Ещё очень много мог дать музыке Алекси.
Жаль, очень жаль! Не знала его биографии, но, конечно же, знала его и его группу. А чем он болел, уж простите, что спрашиваю? Удивительно рано как-то — 41. Сегодня лишь пару часов как узнала(
Удивительного мало, учитывая, что они бухали не меньше( а то и больше ) чем Импаледы и Сентенседы. Собственно ходит слух, что цирроз всё таки. Как бы ни было — он был крутым гитаристом.
Царство ему небесное. Классный был музыкант. И вообще «чилдрэны» ахеренная банда.
Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.Слышал,что с желудком проблемы были и не мог нормально есть.Может онкология и курево.Печально конечно,стартовал с них и Deicide.
Perkele написал(а):
Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.
может для вас это новость, но для большинства бухающих по-чёрному организмов сорок или около того это как раз и есть тот самый предел и финал. максимально тупо везде ставить в пример Лемми, ну давай бухай так же — посмотрим сколько ты проживёшь
Merzbow написал(а):
Удивительного мало, учитывая, что они бухали не меньше( а то и больше ) чем Импаледы и Сентенседы. Собственно ходит слух, что цирроз всё таки. Как бы ни было — он был крутым гитаристом.
. Был бы цероз он жёлтый был в некоторых случаях опухший. А так скорее всего рак.
Perkele написал(а):
Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.Слышал,что с желудком проблемы были и не мог нормально есть.Может онкология и курево.Печально конечно,стартовал с них и Deicide.
А что с Десайдом не так?!
Sonder77 написал(а):
Perkele написал(а):
Ребята,ну Лемми хуярил не меньше и умер в 70 лет.Тут не в бухле дело,он года с 2014 хуёво выглядел.Слышал,что с желудком проблемы были и не мог нормально есть.Может онкология и курево.Печально конечно,стартовал с них и Deicide.
А что с Десайдом не так?!
Этот человек пишет, что начинал слушать тяжмет с СОВ и Дейсайд
Бентон слишком эпатажный персонаж в этом плане, пока всех на свете не обосрет и не передерется, хренушки он соберется уйти в мир иной. Алко его не берет, потому что он заменяет ему собственную собственную кровь…
Раз уж за Бентона речь зашла. У него же диабет вроде?
А насчёт бухла- помню интервью с ним (Г.Б.), где он говорил как выпивал бутылку Джек Дэниелс до концерта и после. А потом слепнуть начал на один глаз(
Олег написал(а):
Царство ему небесное.
Ну блджад, соблюдайте хоть какие-то приличия…
Остаётся только радоваться за тех кто жив, и ещё не умер..
Да синька это всё…Был бы сейчас жив и здоров..