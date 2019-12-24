CHILDREN OF BODOM точно не достанется Лайхо. «Он продал свою долю в компании»

Еще одна — не последняя — глава в драме CHILDREN OF BODOM. С комментариями на этот раз от «ушельцев», мягко и политкорректно намекнувших, что Алекси в своей речи был не слишком-то честен. И забравших себе права на бренд.

«Дорогие фанаты. 2019 год подходит к концу, и это подходящий момент для взгляда назад — прежде, чем мы будем смотреть в новый год. Для нас 2019-й был насыщен событиями, и немалой частью его стал последний концерт COB, сыгранный в декабре.

Мы получили немало вопросов на тему, что делать дальше, и почему мы бросили группу. И поскольку это решение породило ряд ложных слухов, хочется внести ясность. Еще раз.

Нет никаких споров за название группы. Мы все были равноправными владельцами бренда, но Алекси продал свою долю в компании — значит, трое из нас владеют правами на имя CHILDREN OF BODOM. Планы на будущее пока не определены точно, но мы однозначно уверяем всех, что не сделаем ничего, что бы опорочило бренд и связанную с ним карьеру коллектива, которую мы все строили вместе.

Второе, хочется прояснить момент заявления, мол, мы отстраняемся в связи с желанием быть с семьями и уйти на пенсию. Музыка — профессия для каждого из нас, это наша жизнь, и, конечно, членам семей это понятно. Наши родные гордятся тем, что мы делаем, и поддерживают. И уж, вне сомнений, никто не думает о пенсии.

Всякий успех несет с собой ответственность, и важно уметь принять важные решения, не имеющие отношения к музыке. Последнее из них было действительно трудным. Нас было пятеро в коллективе, каждый играл свою роль, однако в последние несколько лет стало слишком сложно находить точки пересечения.

Мы не имеем намерения указывать на кого-либо пальцем и обвинять. Просто проясняем некоторые моменты. Мы всегда будем гордиться COB — всем, чего мы достигли совместно.

Хороших всем праздников — и наилучшие пожелания на 2020 год!

Henkka, Janne and Jaska»