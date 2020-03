Alexi Laiho основал группу BODOM AFTER MIDNIGHT

А вот и второй осколок CHILDREN OF BODOM обрел имя да направление. BODOM AFTER MIDNIGHT — называется команда, которую собрал Alexi Laiho, а в состав помимо него самого вошли Daniel Freyberg (гитара, ex-CHILDREN OF BODOM), Waltteri Väyrynen (барбанащик, PARADISE LOST), Mitja Toivonen (бас-гитара, ex-SANTA CRUZ) и Lauri Salomaa (клавишные).

Есть ощущение, что на фоне странного новообразования MOON SHOT, где сейчас обитает Henkka T. Blacksmith, BODOM AFTER MIDNIGHT будет играть нечто более понятное и классическое для «детишек». Первые фестивальные появления назначены на лето — после чего начнется работа над оригинальным материалом команды.