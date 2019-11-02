CHILDREN OF BODOM разваливаются

Очаровательная финская история братской любви и завидного постоянства CHILDREN OF BODOM дала чудовищную трещину: внезапно группа анонсировала, что в последний раз сыграет в текущем (читай: оригинальном) составе в Хельсинки 15 декабря. 25 лет коту под хвост — и в коллективе остались лишь двое.

Henkka T. Blacksmith, Jaska W. Raatikainen, Janne Warman — люди, которые определяли звук и во многом облик команды, более не будут принимать в ней участия, и, как говорится в сухом кратком анонсе, «пойдут в другом направлении».

А Alexi Laiho и относительно новый гитарист Daniel Freyberg (да-да, до сих пор помнится овладевшая фан-клубом вселенская печаль, когда из числа «детишек» выпал Roope Latvala) — тоже куда-то пойдут. Но с сохранением вывески.

Вот уже реально эпоха. А пока вы подбираете слова и эмоции, можно посмотреть свеженький клип команды «Hexed», который пару дней назад радостно рекламировали музыканты. От имени группы, которую покидать (вроде бы) не собирались.