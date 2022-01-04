Вспоминая Alexi Laiho: два небольших студийных видео с последней записи BODOM AFTER MIDNIGHT

Начало января — не только новогодние застолья, но также повод печальный: год назад мир узнал о несвоевременной смерти Alexi Laiho — и, честно, до сих пор непросто с нею смириться.

В течение всего года семья музыканта сражалась с Kimberly Goss, которая формально оставалась его женой (несмотря на второй брак, ибо бумаги о разводе с Кимберли не были подписаны должным образом) и всячески препятствовала захоронению, настаивая, что она обязана присутствовать на похоронной процессии. Этому, в свою очередь, возражала сестра Алекси Анна, родители и «неофициальная» вдова Kelli Wright. «Наша семья не желает видеть где-либо поблизости этого монстра», — писала сестра и, по факту, только к конце 2021-го удалось уладить конфликт и предать прах музыканта земле.

Помянем сегодня его еще раз. Вашему вниманию — парочка небольших видео с финальной студийной записи BODOM AFTER MIDNIGHT, имевшей место в ноябре 2020 года. Жаль, что осталось на память совершенно не много. Жаль, что не успел. Не дожил.

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