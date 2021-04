BODOM AFTER MIDNIGHT «Paint The Sky With Blood»: последнее «пока» Алекси

23 апреля официально вышел первый и последний EP группы BODOM AFTER MIDNIGHT Paint The Sky With Blood — и на этом все. Других наработок у post-COB коллектива Алекси не осталось. Зато слушая это сегодня, прокручивая видео «Payback’s A Bitch», получая в финале зловещий кавер «Where Dead Angels Lie» — понимаешь, что эпитафия вышла идеальной, пускай и преступно краткой.

Здесь есть все — с чем, каким бы мы хотели запомнить Лайхо (в очередной раз вздохнув, насколько внезапна и необязательна была эта ранняя смерть); на вечном творческом взлете, сорвавшемся в начале этого года.

Кто еще не послушал, оцените непременно. Ну а фанатам-музыкантам, возможно, будет интересен аукцион, на котором продают немного студийного и турового оборудования Алекси. Посмотреть список можно здесь.

