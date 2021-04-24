BODOM AFTER MIDNIGHT «Paint The Sky With Blood»: последнее «пока» АлексиБлог
23 апреля официально вышел первый и последний EP группы BODOM AFTER MIDNIGHT Paint The Sky With Blood — и на этом все. Других наработок у post-COB коллектива Алекси не осталось. Зато слушая это сегодня, прокручивая видео «Payback’s A Bitch», получая в финале зловещий кавер «Where Dead Angels Lie» — понимаешь, что эпитафия вышла идеальной, пускай и преступно краткой.
Здесь есть все — с чем, каким бы мы хотели запомнить Лайхо (в очередной раз вздохнув, насколько внезапна и необязательна была эта ранняя смерть); на вечном творческом взлете, сорвавшемся в начале этого года.
Кто еще не послушал, оцените непременно. Ну а фанатам-музыкантам, возможно, будет интересен аукцион, на котором продают немного студийного и турового оборудования Алекси. Посмотреть список можно здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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BODOM AFTER MIDNIGHT «Paint The Sky With Blood»: последнее «пока» Алекси
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