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24.04.2021

BODOM AFTER MIDNIGHT «Paint The Sky With Blood»: последнее «пока» Алекси

Блог

23 апреля официально вышел первый и последний EP группы BODOM AFTER MIDNIGHT Paint The Sky With Blood — и на этом все. Других наработок у post-COB коллектива Алекси не осталось. Зато слушая это сегодня, прокручивая видео «Payback’s A Bitch», получая в финале зловещий кавер «Where Dead Angels Lie» — понимаешь, что эпитафия вышла идеальной, пускай и преступно краткой.

Здесь есть все — с чем, каким бы мы хотели запомнить Лайхо (в очередной раз вздохнув, насколько внезапна и необязательна была эта ранняя смерть); на вечном творческом взлете, сорвавшемся в начале этого года.

Кто еще не послушал, оцените непременно. Ну а фанатам-музыкантам, возможно, будет интересен аукцион, на котором продают немного студийного и турового оборудования Алекси. Посмотреть список можно здесь.

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