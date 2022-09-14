Экс-участники CHILDREN OF BODOM открывают сауну имени группы

Бывшие члены CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Henkka Seppala и Janne Wirman пока не представили миру потрясающих музыкальных новинок (каков бы Алекси ни был, лучшее, что появлялось пост-COB, это покамест BODOM AFTER MIDNIGHT), однако жить как-то надо. А также пользоваться честно полученными и заслуженными правами на славное название.

Так, в ноябре в финском Эспоо откроется заведение The Bodom Bar & Sauna, объединяющее спа-зону (призванную «продемонстрировать финскую культуру саун») и бар, украшенный меморабилией COB на манер сети Hard Rock Cafe.

«Мы активно гастролировали с 1998 по 2019 год и посещали бары почти в каждом городе, в котором доводилось играть, от легендарных вроде Rainbow Bar and Grill в западном Голливуде до лондонского Crobar. И, как всякий представитель нашей профессии, также мечтали однажды открыть свое заведение — начав активнее обсуждать эту возможность, когда стало понятно, что карьера CHILDREN OF BODOM движется к финалу.

У нас накопился громадный склад артефактов, связанных с группой, и возникло мнение, что фэнам будет интересно посмотреть на вещички, которые были и остаются важными для каждого из музыкантов COB. Делать из них музей — как-то не в нашем стиле, а вот бар, работающий одновременно как музей, — вполне естественно. А заодно добавить финскую сауну. Безбожное сочетание!

Откроется все это 10 ноября, в Эспоо, рядом с местом, где группа начала свою карьеру. А также поблизости от станции метро, чтобы удобнее добираться. Вход в бар бесплатный, без ограничений по возрасту. За посещение сауны предусмотрена плата».

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