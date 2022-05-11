Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Фанаты имеют право знать правду»

Нужно продолжать обсуждать это или нет — распад CHILDREN OF BODOM, внезапную смерть Alexi Laiho — вопросы продолжают поступать, и в конечном итоге экс-участники группы решили расставить точки. Что, как, почему. Честно. Ибо, как они сами сказали: «Фанаты имеют право знать правду».

Основная суть здоровенного интервью, которое опубликовало финское издание, — Алекси был алкашом, и с годами это стало сильно мешать.

Так, дела пошли по-настоящему плохо в 2008-м во время тура со SLIPKNOT, и в конце концов Лайхо пообещал, что больше не будет бухать на гастролях. Продержался несколько лет — однако к 2016-му снова серьезно подсел. Кроме того, примерно в то же время он, ссылаясь на падение доходов, стал угрожать уйти из компании AA & Sewira Consulting Oy, которую «детишки» вместе основали в 2003 году, чтобы вести бизнес-дела коллектива.

В начале 2019 менеджер группы, встретившись с музыкантами на общем собрании в Нью-Йорке, поставил вопрос о лечении фронтмена — и тот, отказавшись ложиться в рехаб, согласился на врачебный осмотр. У Алекси тогда обнаружили диабет и прописали курс лечения.

Отношения между музыкантами ухудшались, и тем же летом Лайхо подал заявку в финское патентное бюро, намереваясь зарегистрировать марку CHILDREN OF BODOM на себя одного (тогда как и имя, и бренд принадлежали совместной компании, упомянутой ранее). Стоит ли говорить, что остальные на него обозлились?

Позднее, в российском туре того же 2019, по словам парней, Алекси «бухал так же беспробудно, как в 2008». «Мы говорили ему, мол, раньше в день концерта ты не начинал пить с утра. И перед выходом на сцену готовился, разогревался с гитарой. Теперь же все наоборот». Алекси извинился за косяки и несколько последних шоу провел в трезвости. «Его руки тряслись два дня, но в Москве и Питере все прошло хорошо».

Долю Лайхо в компании музыканты таки выкупили — при том, что права на песни и роялти остались при нем. Однако имя группы, бренд и право выпускать мерч отошли остальным. Прощальный тур прошел в трезвости. А потом они все разбежались кто куда. Не врагами.

Так группы не стало, однако дружище алкоголь никуда не делся. От последующих попыток сестры и второй жены затащить Алекси в лечебницу он отбился. «В душе своей, в сердце он был добрым и заботливым человеком, всегда готовым прийти на помощь другим. Однако у него были свои демоны, и он предпочел биться с ними в одиночку. Он хотел выбирать, как жить, самостоятельно. К лучшему или нет».

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