Henkka T. Blacksmith представил новую группу MOON SHOT. И это вовсе не то, чего от него ожидаешь

Драма вокруг развала CHILDREN OF BODOM осталась в 2019-м, а в 2020-м бас-гитарист и композитор группы Henri «Henkka T. Blacksmith» Seppälä представил новый коллектив. Он называется MOON SHOT и играет все, что угодно, кроме метала.

«С последнего эмоционального выступления CHILDREN OF BODOM в любимом Хельсинки прошло несколько недель, и я благодарен всем: музыкантам, публике, всем, с кем я работал и подружился за долгие годы. Вы были и остаетесь важной частью моей жизни.

…В конце весны 2019, когда по-настоящему оформилось решение уйти из команды, я не знал, в чем проявить себя музыкально. Как бы наивно это ни звучало, но я всегда считал, что могу играть только в COB, только эту музыку, а вся прочая вдохновить не способна.

Однако потом случилось неожиданное. Новости о моей скорой отставке дошли до троицы парней, который собрали коллектив, но не могли найти бас-гитариста. И в итоге все вышло по классике: когда закрывается одна дверь, распахивается другая.

Было поначалу страшновато — во-первых, новая группа. Во-вторых, другой стиль. В-третьих, наша встреча состоялась аккурат после самого рискового и стремного решения в моей жизни. Тем не менее, я воспринял шанс как подарок: играть музыку с друзьями; с ребятами, за чьим творчеством я следил давно и с восторгом. Так что упустить возможность не мог.

Короче, пошло-поехало, и план существования после COB сложился сам по себе. Встречайте MOON SHOT! Это далеко не мелодик дэз-метал. Это смесь альтернативного рока, немного кроссовера, много мелодичности… в общем, слушайте и определяйте сами».