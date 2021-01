10 лучших песен CHILDREN OF BODOM по версии Alexi Laiho

Когда распались CHILDREN OF BODOM и началась, как всегда в таких случаях, некрасивая история с дележом и выяснениями, кто виноват, с подачи Алекси появились BODOM AFTER MIDNIGHT, и с пониманием, что получен идеальный последователь, таки отлегло. Безусловно, COB никогда не были только его группой, однако если кто и мог продолжать дело COB на пепелище финского метал-чуда, то только он, его дух, аватар, лицо, голос, одна из лучших гитар… не только в команде, в современном метале вообще. Но жизнь и болезнь (действительно, музыкант чертовски плохо, нездорово и изможденно-старо выглядел для своих лет) перспективу ту отобрали — до обидного несвоевременно, рано, коварно, внезапно. Нечестно.

Мы не узнаем, что могла бы предложить дискография BODOM AFTER MIDNIGHT (три вроде как записанных песни не в счет). Зато можем переслушать CHILDREN OF BODOM — не единственный коллектив, которому одолжил свой талант Лайхо, но главный и до больного родной.

В 2015 году Metal Hammer расспросил Алекси, какие песни COB он считает лучшими (кстати, в журнале еще был здоровский материал про коллекцию спортивных машин музыканта, рекомендую), и… вот вам плейлист на сегодня. Альбом Hexed по понятной причине в списке не упомянут — но его, если хочется, можно переслушать отдельно!

«Deadnight Warrior» (Something Wild, 1997)

«Это был первый трек первого альбома, а также крайне важная для нас песня. Мы записывали Something Wild за свой счет, не имея контракта с лейблом, отдав на это все деньги, что имели. Опыт был стрессовым и одновременно восхитительным, а относительно «Deadnight Warrior» мы полагали, что люди либо возненавидят его, либо вознесут до небес, и в итоге вышел хит на все времена. Плюс, этот трек принес нам контракт со Spinefarm».

«Downfall» (Hatebreeder, 1999)

«Hatebreeder был гораздо более профессионально записан и спродюсирован, и мы провели в работе над ним больше времени, чем над Something Wild. Группа стала гастролировать по Европе и приобрела приличное количество фэнов. «Downfall» был вторым синглом с альбома, и он как будто бы перевел нас в следующий класс. Сингл стал золотым в Финляндии (а это для команды уровня COB, в общем, неслыханно), попал навечно в концертные сетлисты. Он всегда прекрасно «работает» вживую, а именно это является для меня мерилом качества темы. Если песни не заходят на концертах, считай, что их похоронили».

«Hate Me» (Follow The Reaper, 2000)

«Еще один беспроигрышный концертный номер. Этот сингл получил в Финляндии платину, что и вовсе невероятно. Эта вещь попадает в каждый наш сетлист, и она действительно рОкова! «Hate Me», появившись в записи, сильно отличалась от всего, что мы делали ранее, она скорей рок-н-ролльна, нежели блэкова или дэзова, и именно она, этот впервые запечатленный нами рок-н-ролльный дух, дал группе направление для дальнейшего творчества».

«Needled 24⁄7» (Hate Crew Deathroll, 2003)

«Первый альбом мы записывали в возрасте 17-18 лет, все еще в поиске себя, своего звука и идентичности. По-настоящему же все это появилось только на Hate Crew Deathroll. Он принес нам признание во всем мире. Это был релиз, с которым мы обрели популярность в Америке и поехали туда с туром. «Needled 24⁄7» чертовски тяжела и скорострельна; мелодия этого трека мгновенно цепляет и впечатывается в память навечно».

«Angels Don’t Kill» (Hate Crew Deathroll, 2003)

«Называю эту песню по трем причинам. Во-первых, она крута. Во-вторых, это первый медляк нашего авторства — люди даже называют его «дэз-метал балладой», но сам я без понятия, что должно обозначать подобное словосочетание. В-третьих, ее любят девушки, а это всегда здорово».

«Living Dead Beat» (Are You Dead Yet?, 2005)

«Альбом Are You Dead Yet? прекрасно прокатился по всем странам. Мы с ним проехали с хэдлайн-турами по Европе, США, Японии; продвинулись еще немножечко дальше как творческая единица. «Living Dead Beat» я люблю по многим причинам. Она напоминает «Deadnight Warrior» в том духе, что ничего похожего в тот момент на сцене никто не играл, — и мы снова гадали, пан или пропал. Тем не менее, Are You Dead Yet? попал в бестселлеры COB — и, значит, мы были на верном пути».

«Are You Dead Yet?» (Are You Dead Yet?, 2005)

«Хорошая песня, мне нравится тем, что одновременно она и цеплюча, и тяжела. А еще народ всегда подпевает припеву, где бы и когда бы мы ее ни играли. Это классно».

«Halo Of Blood» (Halo Of Blood, 2013)

«Не помню, что вдохновляло в момент написания, но в некотором смысле альбом получился блэкушным, по звуку на нем мы вернулись к корням. Естественно, об этой стороне группы я не забывал никогда, просто с годами она все реже проявлялась на наших релизах. Но Halo Of Blood вышел ужасно мрачным, незапланированно, внезапно, и титульная песня попала в большинство будущих концертных сетлистов. Воспринимается она всегда хорошо, и мне это нравится».

«I Worship Chaos» (I Worship Chaos, 2015)

«Эта песня подчеркивает факт, что я — человек безрассудный; я с трудом переношу состояние покоя. Чтобы чувствовать себя хорошо, нуждаюсь в окружающем хаосе. Отсюда же пришло название диска — а когда мы сыграли эту вещь впервые вживую, зал просто сошел с ума! Мы давно уж на сцене, поэтому знаем: новые песни, из свежевыпущенного альбома, публика обычно принимает без энтузиазма, даже как-то прохладно. Но «I Worship Chaos» уже на своем концертном дебюте взорвала танцпол серкл-питами, привнеся, как и предполагалось, бурные хаотические вибрации. Лично я ею супергорд».

«Morrigan» (I Worship Chaos, 2015)

«Аранжировочно это очень простая вещь, но при этом она дичайше цепляет. Мелодия хорошо запоминается; сама по себе тема довольно медленная, но тяжелая, и ее любят дамы. А если любят дамы, значит… любят и парни тоже! Так это работает. Хотя специально я ничего не делал».

